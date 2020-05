《足球小將 新秀崛起》8月27日推出有繁中版　原創主角挑戰戴志偉

日本 Bandai Namco Entertainment(萬代南夢宮娛樂)預定於 2020 年在 PS4/Nintendo Switch 等主機上推出,以人氣動畫《隊長小翼/足球小將》為題材的《隊長小翼 新秀崛起》(Captain Tsubasa:Rise of New Champions/キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS),宣布將決定於 8 月 27 日正式發行。另,繁體中文版也將與日本同步推出,至於 Steam 繁體中文版則是將稍晚一天,於 8 月 28 日上架。

本作為一款以日本漫畫家「高橋陽一」人氣作《隊長小翼/足球小將》為題材,並收錄包括大空翼(戴志偉)、若林源三、日向小次郎等原作眾多人氣角色登場,讓玩家們操縱自己喜歡的角色,施展各種原作華麗必殺技來稱霸球場的足球對戰遊戲。

+ 22 + 21 + 20

同時在遊戲中,除了讓玩家們可以體驗原作中學篇等劇情的遊戲故事主線「Episode of Tsubasa 大空翼之章」外,還有可以讓玩家們使用原創主角來與原作主角大空翼競爭的「Episode of New Hero 新秀之章」等豐富玩法,讓玩家們可以透過這些模式,盡情回味原作豐富刺激的劇情故事與火熱足球競賽魅力!

而隨著本次遊戲發售日決定,官方也宣布,將會推出修哲小學、明和 FC 等球隊隊服球衣、能在對戰中使用,翼向若林宣戰的挑戰球、能在角色編輯時使用的兩種類型進球慶祝動作等,作為本作的早期購入預約特典。另外,官方也將會推出由本次萬代南夢宮娛樂設計的日本青年隊球衣套組作為下載版特典,玩家們到時萬勿錯過!

PS4/Switch 版繁體中文一般版特典 1.修哲國小球衣:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的自訂隊伍當成球衣,是過去曾跟大空翼等人比賽過的「修哲國小」的球衣。 2. 明和足球隊球衣:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的對戰模式「Versus」和「Online Versus」使用「明和足球隊球衣」。 3. 可在對戰中使用,小翼踢給若林的挑戰書足球。 4. 慶祝動作(特技) 5. 慶祝動作(展現背號) 6. 日本青年隊球衣:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的自訂隊伍當成球衣,原創版的「日本青年隊球衣」。 7. Open Sky Design 成套球衣組合:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的對戰模式「Versus」和「Online Versus」使用「Open Sky Design 成套球衣組合」。包含有 Open Sky Design 球衣、足球和釘鞋。 8. Hawk Design成套球衣組合:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的對戰模式「Versus」和「Online Versus」使用「Hawk Design成套球衣組合」。包含有 Hawk Design 球衣、足球和釘鞋。

PS4/Switch 版繁體中文豪華版(含一般版遊戲軟體及季票)專屬特典 1. 上述特典內容 2. V Jump 合作成套球衣組合:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的對戰模式「Versus」和「Online Versus」使使用「V Jump 合作成套球衣組合」。包含有 V Jump 合作球衣、足球和釘鞋。 3. New Champions 成套球衣組合:可在《隊長小翼 新秀崛起》遊戲內的對戰模式「Versus」和「Online Versus」使用「New Champions 成套球衣組合」。包含有 New Champions 球衣、足球和釘鞋。

另外,官方也特地釋出這次 PS4/Switch 兩個版本之間的差異比較,有興趣的玩家們也可以先來確認看看,作為自己之後購買版本的選擇參考依據。

PS4 畫面解析度:1920×1080 影格率:30fps(部份情況下將有所變動) 網路:對應(連線模式需加入 PS Plus 會員) 對應搖桿:DualShock 4

Switch 畫面解析度:TV模式:1920×1080/桌上模式・攜帶模式:1280×720 影格率:30fps(部份情況下將有所變動,攜帶/TV/桌上三模式共通) 網路:對應(連線模式需加入 Nintendo Switch Online 會員) 區域主機連線:對應(TV模式 1~4 人/桌上模式 1~4 人/攜帶模式 1 人) 對應搖桿:Joy-Con

【本文獲「gamebase」授權轉載。】