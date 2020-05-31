【Xenoblade 異度神劍終極版】攻略　限時任務轉變時點巨神腳篇

《Xenoblade Definitive Edition》異度神劍終極版有非常多的任務，而且當中有部份是限時性質，一旦推進劇情便無法回頭去完成。以下會先提供初中期在巨神腳及逃生艇營地版圖的限時任務資料，方便想做齊的玩家：

逃生艇營地/巨神腳 限時任務轉變時點

遊戲初中期的限時任務主要在巨神腳版圖，而轉變的時間點是到達了第六章「磷光之地扎托爾」的「岩窟姊妹石像」之後。而且不是一觸發就強制轉變，而是能夠由玩家決定轉變時點。在事件後玩家可以回到「6號殖民地」開始任務「向我懷念的城鎮邁進」，在任務做到與朱朱交談時，選「沒有其他事情了」便會執行轉變，此後就會錯過所有「未完成」或「未觸發」的巨神腳限時任務。

「向我懷念的城鎮邁進」任務中，與朱朱交談時會有選項，未做齊記得不要按錯

「向我懷念的城鎮邁進」本身也是限時任務，會在12章完結時消失，但會有另一任務「前往6號殖民地」取而代之，此任務也會在15章完結時消失。因為復興6號殖民地對遊玩很有利，建議做齊巨神腳的限時任務後轉換過去。

巨神腳限時任務部份要點

巨神腳的限時任務有23個，有大半是討伐任務，都很簡單可以輕鬆做齊。以下提供部份要點及觸發條件：

「吃藥時間」：需要先與蓋爾曼交談過

「兒孫不知祖父心」：需要先與奇羅羅及尼奇塔交談過，在下午的營地可找到

「你講述的故事」：會出現二選一的解法，由是否提交治癒草給亞達決定

「解救女性!」：突發任務，在卡露娜加入後於高魯平原的瀑布出現

逃生艇營地/巨神腳全限時任務一覽（２３個）：