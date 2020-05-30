【Xenoblade異度神劍終極版】攻略　戰鬥解構 預知/士氣/敏捷迴避

《Xenoblade Definitive Edition》異度神劍終極版的戰鬥雖然比起 Xenoblade 2 沒有那麼複雜，不過也有不少機制及獨有的「預知」系統。如果摸熟不了戰鬥系統或遇上強敵有難處，以下就提供全面解構攻擊，了解過後必定可令戰鬥更順利：

核心連技 破防＞倒地＞昏厥

《Xenoblade》系列的核心連技效果便是「破防＞倒地＞昏厥」(XB2有浮空)，只要到達「倒地」已能夠令敵人短時間行動不能，「預知」時延遲殺著。「昏厥」的話更能令「預知」的招式改變，是與強敵戰鬥的關鍵元素。因為此種戰技效果每位角色通常只有兩種，所以需要同伴配合來完成。例如遊戲初期用修爾克打出「破防」的戰技後，要等同伴萊恩發動「倒地」的戰技，之後才接上「昏厥」。雖然初期時間極短，但可透過戰技升級增加，以及在中期取得加長時效的寶珠。要留意當面對大型的敵人或大型機神兵，需要在「連鎖攻擊」的狀態下才可打出效果。

有破防/倒地/昏厥的戰技不妨多升線，增加效果時間

了解仇恨值 別錯誤背刺

另一個極為重要的戰鬥元素便是仇恨值，像MMO那樣當角色打出大傷害時，例如修爾克用背刺，敵人便會轉目標攻擊那位角色。當面對BOSS戰時，了解仇恨值便非常重要，在錯誤時機例如敵人準備出大技時錯誤吸了仇恨值，便很容易變成自己被秒殺。隊伍中非常建議有一名作為「坦」的角色，例如萊恩或丹邦。另一個重要知識，就是敵人在「昏厥」時是不會累計仇恨值，換句話說攻高防低的角色，可考慮在昏厥時才用殺著。

看準時機按B的 QTE 牽絆觸發機制

《Xenoblade》的戰鬥有「拔刀牽絆」及「突發牽絆」兩大類，前者可開幕提升士氣，後者可在戰鬥時提升士氣及隊伍計量表，而且QTE時按中淺藍色條可「大成功」提升更多數值。玩家在遊玩時常會不知所以的出現「突發牽絆」，因為它有5種出現機制，分別是「攻擊落空」、「迴避了攻擊」、「打出暴擊」、「了結敵人」及「死剩一人」。而且根據士氣會影響「突發牽絆」的出現機率，士氣越高便會越多出現。

QTE 牽絆很易按，但要按到水藍線的「大成功」就有難度

士氣升降的機械及影響

士氣(Tension)在今作的戰鬥中是非常重要的元素，因為它會影響命中率、暴擊率、連鎖攻擊傷害及回復暴擊率。士氣分有5個階段並可以在左上角的角色圖像大概觀察到。成功「突發牽絆」、成功「預知」時改變未來、救助/激勵同伴等都可提升士氣；反之中了異常狀態、被暴擊或擊飛、有同伴戰鬥不能、攻擊落空或被擋下等都會降低士氣。因為士氣低下時，命中率-100%會非常致命，看到有同伴圖像是「悲哀樣」應立即走過去進行激勵。

5階段士氣超高：連續攻擊傷害+20%，暴擊率+30%，回復暴擊率+30%

高：連續攻擊傷害+10%，暴擊率+15%，回復暴擊率+15%

普通：無影響

低：命中率-50%，暴擊率-10%

超低：命中率-100%，暴擊率-20%

改變未來便可大幅提高士氣

高敏捷、低重量的命中及迴避

遊戲中的裝備分有輕裝/中裝/重裝，除了有著物理防禦力及以太防禦力的分別之外，重量也影響了角色的命中及迴避能力，尤其是迴避力。同樣地角色的「敏捷」亦是重要的參數，而「等級差」亦是很大的影響元素(文末會提及)。要留意以太攻擊無法用敏捷來迴避。

物理命中：敏捷-int(重量/4)+戰技補正-敵人敏捷+等級修正+100

物理迴避：敏捷-重量-敵人敏捷+等級修正

高敏捷加等級差，物理攻擊可輕鬆迴避

靈活運用計量條及連鎖攻擊

左上角的隊伍計量條有幾個功用，分別是用1格來復活隊友、用1格來在預知時用同伴技、或用3格來進行連鎖攻擊。在強敵戰時要預留下計條來復活，或者是用3格輸出便成為作戰關鍵。計條的總數值為300，戰鬥時使用戰技會+20、暴擊會+10、而「突發牽絆」成功會+50、大成功+75。如果用連鎖攻擊時擊殺敵人會+100，而在非戰鬥時會每秒-2。部份的戰技亦會影響計條值。連鎖攻擊會隨著角色之間的絆上升，而有更高機率追加攻擊，最多可以做到15連擊非常強橫。

舊版遺留 連鎖攻擊的小秘技

另外有一個小技巧，就是吃「預知」大招的一刻用連鎖攻擊的話，就算受到致死的攻擊，角色都不會死亡而會留下HP1來繼續連鎖攻擊。在戰至尾聲，BOSS發怒大爆發時可有妙用。

重製版仍保留了原作的小秘技，吃全滅大招仍可剩下HP1，立即用回復技

「預知」破解殺著攻擊 改變未來

《Xenoblade》在強敵戰時，另一核心便是「預知」(未來視)系統。其機制便是如敵人一擊能打掉角色HP至15%以下(或直至死亡)便會出現。要留意「預知」戰技分有3種類，分別為白字「天賦戰技」、紅字「物理戰技」及紫字「以太戰技」。

要時常留意預知攻擊的三種顏色

當出現預知時，可以自己用Monado解拆，或花費1格隊伍計量條來通知同伴，效果就是可無視Cold Down使用同伴的一個戰技，但如果同伴的戰技無法解拆也沒有作用。另外只要角色HP回復至可抵受攻擊、或有不屈技能頂住其實亦可解決。應對預知大招的方法有很多，以下提供初期最簡單的：

白字「天賦戰技」初期應對法：

白字戰技是無視防禦的攻擊，所以連萊恩的「切換防禦」也無效。需要修爾克用Monado的「護盾」來擋，留意視敵人強度要升「護盾」的戰技等級，以及「護盾」對其他攻擊沒有防禦效果。因為減傷技有效，當卡露娜加入時用「盾彈」亦可。

初期紅字「物理戰技」初期應對法：

用Monado的「神速」可高機率迴避物理攻擊，因為是單體技，要留意使用後就不要再拉仇恨值避免打錯角色。此外也可用減敵人攻、加自己防、加自己迴避等的方法來應對。

初期紫字「以太戰技」初期應對法：

修爾克在比較後期才會學到應對手段。以太攻擊因為無法用敏捷來迴避，所以前期只能加HP及以太防禦頂住，或用「昏厥」來改變敵人出招。幸而初期的以太殺著威脅不大，到了中後期便有更多手段應對。

打真正強敵時不要盡出Monado技，扣留「神速」或「護盾」用來反制

不夠打，便用等級差壓制

《Xenoblade》的等級除了影響角色能力值，也會影響與敵人戰鬥時的修正，而且幅度非常之大。如果出現不夠打的情況，只需要等級提升至高過敵人3級便有相當不錯的修正，如果等級差6級更會有大幅度的修正。反之如敵人等級高於自己6級，戰鬥也將會非常吃力。