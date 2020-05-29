【Xenoblade 異度神劍終極版】攻略　初期必知10大實用心得TIPS

Switch 異度神劍終極版《Xenoblade Definitive Edition》終於推出，此作除了精彩劇情，遊戲性及系統亦非常豐富，當然就產生了很多知識及小技巧，以下為大家提供10個遊戲初期必知的實用心得：

1. 初期跑更快 移動加速

《Xenoblade》的版圖超大，相信很多玩家都想「跑快一點」。遊戲中的「寶珠」效果其實就有「移動速度上升」。在遊戲初期最快取得的方法就是去選單的「收藏」＞「收集手冊」，提交「9號殖民地」的四種蔬果便可取得「移動速度上升III」，非常容易而極之重要。當去到巨神腳時亦可在「逃生艇營地」購買同樣有此寶珠的靴。兩者裝在Leader角色時可疊加成「移動速度+20%」，令初期探索舒暢很多。

「收集手冊」的報酬非常實用，非常建議取齊

2. 最佳戰鬥開局 秒殺嘍囉

《Xenoblade》比起2更著重走位，尤其是主角的「背面斬擊」在打背時擁有乘2倍率，今作亦加上小感嘆號標記非常方便。面對一般嘍囉敵人時，除了可直接繞背開「背面斬擊」，更佳的方法是先使用「暗影之眼」再用「背面斬擊」，因為在5秒內令物理戰技再乘1.5倍率，打出更高傷害秒殺嘍囉。

活用戰技打背可以爆出更大傷害

3. 引誘海中敵人、「拉打」強敵

在海邊、高台等地方想攻擊海上或天空的敵人，但武器距離不及。其實遊戲內就有「誘敵」掉石頭功能，方法是按L/R鎖定敵人時，按方向鍵的「下」就可使用。除了引誘版邊的敵人，在面對有強敵的地域也可用來「拉打」，不過要注意如是珍稀種或同族意識型，是無法拉一隻打。

可以掉石頭引遠處的敵人過來

4. 了解敵人類型 性質標籤

遊戲中的敵人分有視覺型、聽覺型、以太感應型。當中面對聽覺型，只需要慢慢移動就不會被它們攻擊。《Xenoblade》的敵人是很聰明的，如果等級比玩家低幾級，標記便會變成透明色不會主動攻擊，相反如果有藍色、橙色等標示就表示是會主動攻擊玩家。而兩邊有三個圓型標記的便是「同族意識型」，同類受到攻擊便會群攻反擊。

慢慢行的話，聽覺型走到極近都不會發現你

5. 5階段士氣系統

《Xenoblade》遊戲初期有提供很多戰鬥說明，不過就未有提及「士氣」系統。戰鬥時各個角色其實有5階段的「士氣」(Tension)，呈現在左上角色圖像，當士氣高漲時甚至會出現火熱的效果。士氣高時角色會更容易出現暴擊，士氣低時攻擊會容易Miss掉。令敵人倒地、解救同伴、改變未來等都會提升士氣，超強氣時更會播熱血BGM。反之角色倒地、異常、攻擊Miss、被擋掉等都會令士氣下解。

左面其實有顯示角色士氣，每位獨立

6. QTE 出現規則及影響

選擇一般攻擊開戰的話會出現「拔刀牽絆」的QTE，當打出暴擊、攻擊MISS、迴避攻擊或了結敵人時亦有機會出現「突發牽絆」QTE。這個看準時間按B的東西其實會影響士氣，以及會增加隊伍計量表(用Chain Attack那個)。要注意QTE是有分「失敗」、「成功」及「大成功」，當按到水藍色線時會增加更多，不過有一定難度。

QTE 按中淺藍線可以「大成功」

7. 任務出現機制及限時任務

此作的任務有480個之多極之誇張，想全部做完便要留意幾個任務的出現機制。第一就是提供任務的NPC有其作息，所以閒時要切換日夜，看看地圖有沒有標記來接。第二是部份任務是連續式要完成了A才出現B。第三是部份任務需提升當地評價後才會出現。最後就是有時鐘標記的都是限時任務，如推進劇情至某個階段就會消失，所以應優先完成。

支線任務有限時，先完成有時鐘的吧

8. 活用支線任務導航

今次終極版除了加入任務道具的標記，還加入了任務導航功能，神級方便。面對不知去哪裡的任務，可在任務選單按「R」追蹤。之後在版圖按「ZR」及左右就可切換至任務導航。只要距離不是超遠，便會自動標記目標及指引所在地。

終極版追加超方便的任務導航

9. 標記珍稀種之後再打

《Xenoblade》經常會遇上等級差距太大的強敵，像是首個版圖已經有LV7X怪物，需要之後升級及變強後才能回來挑戰。當中如看到高等級的珍稀種時，強烈建議打開地圖並使用「R」鍵標記功能，記下珍稀種的位置，避免之後回來時忘記了位置。

看到稀珍種不夠打，記得標記

10. 善用迷彩繞過強敵

遊戲中不時會將一些好東西，甚至是任務道具收藏在一些強敵背後。想繞過它們取得有機會被秒殺，此時便是「迷彩」效果的出場時間。只要裝上「地上迷彩」或「飛行迷彩」寶珠便可縮減敵人的索敵能力，疊加越多越不易被強敵發現，像初期的9號殖民地版圖只需20%地上迷彩便可繞過大青蛙，完成「莉露卡的認真請託」支線任務。