【Xenoblade異度神劍終極版】攻略　限時任務墜落巨臂/機神界區域

《Xenoblade Definitive Edition》異度神劍終極版後半的支線任務時限很短，想做齊的必需要注意。首先此篇將提及墜落巨臂及機神界區域的限時任務。

機神界的大量任務來源之一便是墜落巨臂，雖然它的版圖在事件過後也能回去，但是有部份支線任務有限時，而轉變時點便是在14章完結，「帝都安古尼拉特」BOSS的時點，建議檢查清楚及與帝國的任務一併完成。

在此位置再向前行便是限時任務結束時點

至於機神界區域方面只有四個限時任務，但要留意需要找到當地的「機神界人的隱居處」（在吹氣裝置地區）再接到。而「愛的靴子」需要先進行了墜落巨臂的前置任務「給深愛的人」。機神界區域的任務時限都是在14章完結，但也有情報指「愛的靴子」會在13章完結，建議還是在該章節盡快完成。在14章過後機神界區域將不能回去，所以「收集手冊」也建議先完成，不然就要用NPC交換的手段。

墜落巨臂限時任務 (有4個是前置任務)：

+ 5 + 4 + 3

機神界區域限時任務：

機神界區域收集手冊：

蔬菜：多汁肉瓜、櫻桃碗豆、精力茄子、香甜彩椒

花：海石花、碧玉鳴子百合

昆蟲：緋紅毛蟲、艷麗獨角仙、滑溜溜蟲

自然物：爬牆虎巢穴、苔蘚鐵板、青銅樹

機械零件：古董二極體、摩登藍齒輪、雪花電晶體

不明：嘰嘰嘰毛線球、熱情相框

其他地區限時任務：