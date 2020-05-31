國行PS4更新7.51阻翻牆　玩家哭崩求援　救機備份成了淘寶新商機

【中國版PS4翻牆不再】繼大熱Switch作《動物森友會》被封、Xbox One無法再翻牆，最後連PS4也被封殺轉區。中國PSN服務暫停多時終在5月27日重開，有玩家發現按要求更新至7.51版本後，國行機就無法再用「組合鍵」翻牆到外服。上對政策、下有對策，國人很快就找應對方法，甚至轉化為淘寶「救機」生意，商機無限。

（ettoday）

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「由於系統安全升級原因，PS4中國商店從5月10日早上7點起暫停服務。」

傳聞起因是Xbox、PS4玩家互相打報告，中國行貨PS4遊戲機被發現可用bug翻牆扮香港／美國版主機購買外國遊戲。中國區PSN 由5月10日至5月27日停止運作，重開後即送上7.51版更新，有網民在升級後發現翻牆bug已被修補無法再用！

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如果不小心更新了，原來只要曾在外國server開戶口，又有USB Backup備份，仍可以還原到舊版本，維持在「已登入外國server帳號」的狀態更新7.51版本，系統就會判斷為外國主機，更新後仍可繼續去外國PSN。但沒有掛過外服、沒有backup又怎算好？早期有玩家會在微博求救求檔，用別人的backup救機。現在這漏洞竟然再進化為商機！淘寶開始做「還原解鎖服務」（約15至60RMB），甚至有掛過外服的帳號出售（約50RMB），真不得不佩服國人的生意頭腦和求生技巧。

其實中國版Xbox One主機玩家也面對相若問題，更新至2493 系統一樣被永遠鎖在中國商城，也可淘寶購買「破解USB」去救機。雖然大家都知此舉治標不治本，現在國內風聲緊、玩家互相舉報，遊戲商將被當局要求繼續更新封鎖；甚至陰謀論打趣想，堵塞漏洞、售賣破解的會否是同一批人，場內唯一贏家，可以就是淘寶商人。

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最後，宅民黨並不建議任何人跳過國家限制，在中國境內用各種方法翻牆玩外國PS4遊戲，也不敢危言聳聽說香港有天也會鎖區。到那天再算吧，但有一點必定沒錯：我馬上就去USB Backup部PS4，做定無壞。

資料來源：微博／ettoday