PS5 38款首輪發布遊戲名單曝光　疑似PS官方雜誌內頁情報流出

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PS5 將會在 2020 年年尾推出，日前公開了 PS5 使用 Unreal Engine 5 的遊戲畫面，令玩家更期盼可以在 PS5 上享受到次世代遊戲體驗，但一直期待已久的遊戲陣容名單遲遲未見，這部分就成為了玩家整年的討論內容。近日，Twitter 有用戶透露了一份疑似 PS 官方雜誌的圖片，指 6 月將會公布 PS5 遊戲陣容，可信性到底有多高呢？

PS 官方雜誌圖流出

Twitter 用戶「Kaan Can Oyman」在網上公開了一張圖片，疑似是 PS 官方雜誌的 6 月號，封面正是用上已公開將在 PS5 上登埸的《Assassin's Creed Valhalla》。「Kaan」更指出，PS 官方雜誌上會展示出 38 款遊戲名單，以及大約的推出時間。而同一貼文的回覆中，也看到有關的疑似圖片，包括遊戲名單﹑雜誌內頁等，圖片的仔細程度絕對能以假亂真。

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↓↓↓疑似 PS5 遊戲名單↓↓↓

38 款遊戲陣容

在這份名單中，除了必然會出現的《FIFA 21》、《Madden 21》等，也有不少驚喜之作，如 PS4 大熱的免費遊戲《Warframe》﹑《Watch Dogs Legion》﹑《Battlefield 6》等，不過筆者諗為這份名單的遊戲未算震撼，有機會是 SIE 第一輪遊戲陣容而已，起碼在名單上仍未見到《GTA VI》的名宇。

資料來源：Twitter

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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