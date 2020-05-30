PS5 玩唔到 PS4 遊戲？Sony SIE 美日官網刪去支援舊遊戲相關資料

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代主機PS5 將於6月3日網上發布，新機曾聲稱可支援PS4遊戲，但近日(5月28日)有網民發現，Sony神神秘秘的將「Play a back catalog of supported PS4 games with system update」整句刪走。

(PlayStation)

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新主機推出初期，遊戲款式自然不會及上市多年的舊主機豐富，如果可對應舊版主機遊戲，吸引力自然大增。PS5亦曾聲言可以支持約4000款PS4作品，更表示其他遊戲是礙於版權問題，並非主機無法處理。

（消息來源：Nico news）

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然而如今SIE卻鬼鬼祟祟的將相關條文刪去，且暫未回應外媒的查詢，實在安已不。不過，5月29日知名外媒Eurogamer引述線人報料，表示Sony要求遊戲廠在6月13日後推出的新PS4遊戲，都必須先取得「compatible with PlayStation 5」（PS5兼容認證）。換言之，上文提到的官網刪文事件，好可能是Sony想完全整理好舊game兼容的遊戲清單，才在PS5的機能上加入下向兼容PS4遊戲的字眼，以免招來法律責任。

(消息來源：Eurogamer)

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PS5英文版官網 :https://www.playstation.com/en-us/ps5/

PS5日本語版官網:https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/

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