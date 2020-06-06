【動物之森】玩家為離去村民舉辦「喪禮」　網民：我也要墓碑DIY

《集合啦！動物森友會》擁有近400隻動物居民，不僅種類豐富，外型與個性的不同也讓每一隻動物有了屬於自己的特色，使得玩家們恨不得通通帶回島上當鄰居！

受限於一個島上只能搬入十名動物朋友，當露營地住進一隻夢幻天菜，有時不得不忍痛與其他動物說聲抱歉，把房間位置騰出來；再加上隨機觸發的動物「離島」事件，當牠提出了想要去其他島嶼看看、體驗不同人生的想法，有時就算捨不得，也會選擇尊重牠們的決定，含淚送別。

與動物的相遇和離別，是每名玩家在遊戲中必經的過程，或許這一次，我們能好好笑著說再見吧？有一名玩家靈機一動，每當動物離開島上時，就邀請所有動物到巴獵島參加「告別式」，並為離去的動物建立墓碑（？），以另類的形式留下牠們曾經生活在島上的足跡。

這位玩家將這系列的照片分享到Reddit後也引起網友熱議，許多人認為舉辦「告別式」這樣的想法相當有創意「我喜歡！」、「好想要洋風墓碑diy」、「在告別式穿紅色衣服不好吧（笑）」

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或許有些人會疑惑這些動物只是離開這座島嶼而已，何必辦一場「告別式」還要下葬呢？其實玩家只是希望用幽默的方式和動物們道別，大家就請輕鬆看待吧～！

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