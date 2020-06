PS5首發遊戲大預想　GTA 6？Silent Hill 5？你最想玩邊隻？

SONY PS5發布會延期真的令人心急如焚。大家除了想知道新主機的外形、售價和機能以外,最想知道的就是有什麼首發遊戲。雖然早前有媒體介紹了38款疑似PS5首發遊戲,不過都未算是令人期待的超級大作。今次我們就搜集了一些過往曾經洩露的消息,推敲出四款最有可能在之後發布會上登場的超級大作! (文:永高/編:胡劍威)

《Silent Hill 5》循環的精神痛苦

雖然大家都對Konami嗤之以鼻,不過如果是旗下超級IP《Silent Hill》推出新作的話,的確很難眼尾也不看一下。多次向遊戲媒體爆Konami料的網絡紅人Dusk Golem,他最近在Twitter上稱《Silent Hill》一款重啟作品將會成為PS5獨佔遊戲。這款《Silent Hill》新作並不會找小島秀夫回來開發,而是與Sony日本開發小組共同合作,據知監制是外山圭一郎。Dusk Golem強調今次的遊戲不是重製版而是重啟遊戲,因此我們有很大理由相信此作正是早前小島秀夫開發的《P.T.》(Playable Teaser)重啟版。遊戲主題是循環的精神痛苦,當中內容包含家庭創傷與暴力,玩法用上過往系列的表裡世界、真實與惡夢的二元分立將會得到保留。遊戲在2019年年初已開始投入開發,現已進入可以試玩階段,更已經製作好Demo,原本將會在PS5發布會當日亮相,暫時未知遊戲會否以《Silent Hill 5》的名字推出,且看押後了的PS5發布會是否真的一如所言有此作出現。

首發可能性:90%

《GTA VI》從Liberty City到 Vice City

在PS4上推出的神作《GTA V》已經是六年前的事,廠方Rockstar在推出《Red Dead Redemption 2》後,已全力集中開發《GTA VI》。如果以開發時間來估計,《GTA VI》很可能會跟隨PS5一起發售。據知今次的版圖會包含Liberty City(自由城)及Vice City(罪惡城市),非常期待將此兩個版圖加在一起可以有多遼闊。玩家在故事模式中會先從Liberty City當一名小混混開始,在進行一些盜竊打人等「瑣事」後便可來到Vice City,加入知名幫派打響名堂,最後成為一個大毒梟。不過我們估計遊戲也未必一定會跟著PS5首發,因為《GTA VI》除了在PS5上推出還會在Xbox新主機上推出,如果兩者相隔太久的話對Xbox版便不公平,Microsoft自然是不肯。再加上有分析師早前發現Take-Two於2024財政年度行銷支出將會激增至8900萬美元,是之前其它年份的兩倍以上,相信是用作新遊戲宣傳之用,因此《GTA VI》如果不是跟隨PS5推出,則有可能要多等兩年才有得玩。

首發可能性:60%

如果要等到2024年才有得玩《GTA VI》實在令人難受。

《Gran Turismo 7》出硬之作?

最近在PS Plus的特賣場上看見了《Gran Turismo Sport》以超廉價發售,令人不禁聯想《Gran Turismo 7》可能快要亮相。《Gran Turismo Sport》的推出已經要數到2017年,而且也是沿用《Gran Turismo 6》物理模擬引擎,而該作已經是2013年,各方面表現都已經跟不上時代,因此很多賽車玩家都不太喜歡,同時他們也非常期待《Gran Turismo 7》的來臨。事實上在推出《Gran Turismo Sport》後網上曾傳出《Gran Turismo 7》將會於2019年4月推出,不過後來消息卻忽然像蒸發了一樣消失,廠商之後隻字不提,其中有很大可能就是官方剎停了《Gran Turismo 7》在PS4上的開發,而部署轉移到PS5上推出。事實上在早前流出的PS5首發遊戲名單中,《Gran Turismo 7》便真的榜上有名,山內一典在接受採訪時也說過他們已經開工製作下一代《GT》,同時還表示對於PS5的機能升級和VR表現有濃厚的興趣,,可能會應用在新作中。如果真的能對應VR,相信一定會對賽車遊戲發展帶來一大突破。

首發可能性:80%

《Horizon Zero Dawn 2》史上最大開放世界?

由Guerrilla Games開發的《Horizon Zero Dawn》在2017年推出,遊戲口碑和銷量也非常成功,全球銷量突破千萬隻,作為一款全新的品牌絕對是有交代,不過據Guerrilla Games發言人稱,這款作品跟他們本來的概念其實還有一段很大的距離,他們是要製作一款比《魔獸世界》還要龐大的開放世界,不過限於PS4主機機能和開發技術而未能達成,最後唯有將地圖比例大幅縮少,《Horizon Zero Dawn》對開發小組來說並未算是非常滿意。因此廠商在開發續作時,肯定將使用PS5的機能以及更成熟的技術以製作更龐大的《Horizon》世界。據知廠商於2018年已聘請很多人手開發,而且扮演Tatai的演員也曾在社交媒體公佈:「大家等著瞧吧!」非常期待《Horizon Zero Dawn 2》成為其中一款PS5護航作品。

首發可能性:99%