《隻狼》工作室與《權力遊戲》作者打造新遊戲　一個原因無法公開

曾經推出過《黑暗靈魂》系列、《血源詛咒》和《隻狼：暗影雙死》等作品的From Software工作室向來都以極具挑戰性的難度設計著稱，而每當推出一款新作時，都能夠在操作設計上玩出全新的花樣。就在2019年的微軟E3媒體發表會上，他們也正式公開了一款與《權力遊戲》原作者佐治R.R.馬田（George R. R. Martin）聯手打造的全新力作──《Elden Ring》。

但在官方正式揭露了《Elden Ring》的首支宣傳影片和名稱之後，任何後續的情報幾乎都是來自各方的傳聞或是外流消息等，至於From Software工作室官方對於這款備受期待的新作至今仍然保密到家。而根據外媒的最新報導《Elden Ring》的行銷宣傳到目前為止之所有會如此稀少，背後的原因其實與法律問題有關，而不是本作在開發上所碰到的某種瓶頸。

搶先看《Elden Ring》遊戲美術圖及宣傳圖片（點圖放大▼▼▼）

當本作在E3展上正式揭露之後，發行商萬代南夢宮也在2019年6月18日正式向美國專利及商標局（USPTO）註冊了「Elden Ring」的商標，這對於任何遊戲公司來說幾乎都是個必走的基本程序。然而USPTO卻在今年2月駁回了這個商標的申請。由於目前仍然無法確定「Elden Ring」遭到駁回的原因，不少玩家都猜測這個名稱是否與某個現存的IP出現了撞名的窘境。而這也導致了一切與《Elden Ring》的宣傳計劃都得暫時停擺。

在那之後，發行商也沒有浪費任何時間，於今年3月再次嘗試重新申請，並在4月14日正式對外發布，而在接下來這段期間，任何對註冊中的商標內容有意見的第三方，都能夠在發布後的一個月內提出異議。由於目前已經正式進入了6月，而相關消息也指出這段期間並沒有任何第三方針對商標提出異議。雖然這確實代表了《Elden Ring》確實向前邁出了一步，但可惜的是，萬代南夢宮在那之後還得等上11周的時間才能獲得USPTO的批准。

相關圖輯：E3 2019：ELDEN RING公布！DS宮崎英高x權力遊戲George RR Martin（點圖放大▼▼▼）

+ 3 + 2

即使是在獲得了批准後，萬代南夢宮還得要進行許多繁複的步驟，像是正式發布「使用聲明」（The Statement of Use）或是要求延長註冊等。當「使用聲明」成功發布之後，公司就能在行銷宣傳中使用申請到的商標，也能當成標註了該商標的產品能夠順利賣到消費者手中的證據。

然而，如果商標遲遲無法完成註冊的話，萬代南夢宮和From Software最嚴重可能得要面臨修改遊戲名稱的局面，所以商標註冊的延後當然也直接影響到了萬代南夢宮對於《Elden Ring》的宣傳或發表計畫。但以目前來說，《Elden Ring》仍然有機會能夠在2020年內順利推出，但萬代南夢宮也必須要先將商標的註冊時間延長6個月才行，因為如果他們無法即時發布該商標的「使用聲明」的話，那這個註冊中的商標將會遭到取消。

ELDEN RING 主概念圖

對於期待這款全新作品的玩家來說，《Elden Ring》目前所面臨的一切問題真的都相當可惜。經過了好幾個月後的處理，萬代南夢宮有可能在不久之後正式解決這些法律上的問題。據目前所外流的消息，《Elden Ring》不僅將會成為From Software迄今為止最龐大的一款遊戲，也將會更加著重在RPG要素上，並將會帶來一段環環相扣的劇情故事。

《Elden Ring》將會在PS4、Xbox One以及PC平台上推出，而次世代主機PS5以及Xbox Series X雙版本目前據傳也正在開發中。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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