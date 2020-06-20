The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 槍械訓練手冊入手方法

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生。以下為槍械訓練手冊入手方法。

全能技一覽及推薦優先學習技能：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全技能一覽及推薦優先技能

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全訓練手冊入手方法

槍械訓練手冊入手方法：在西雅圖第一日關卡後半（和葉拉及列夫逃避追殺），沿路前進直到擊倒女壯士取回背包後，會來到一個有工作桌的車庫，在車庫內拾得（按圖放大詳細）：

+ 3 + 2

槍械的技能對艾比來說十分重要，第一級的製作燃燒彈是必學，因為艾比沒有汽油彈，燒燒彈是艾比重要的火焰傷害來源。第2級的製作狩獵手槍彈藥也是高度推薦，因為狩獵手槍實在很強，強化威力後可一擊殺死大部份人類敵人和較弱的感染者（甚至不用爆頭），效益相當高。餘下3級都是提升效率的技能，學了很好，但如果有其他很想取得的技能，也是可以留到後面再補回來。