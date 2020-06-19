The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全技能一覽及推薦優先技能

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，助大家在後啟示錄美國廢土中求生。以下為全技能一覽及推薦優先學習技能。

兩個角色分別有5個系列的技能，和上一集一樣要先取得訓練手冊（技能書）再花費維他命丸（搜刮地圖獲得）學習。比較重要的一點是今集技能改為晉級制，同一個系列的技能必須由第一級開始逐級學習，不能跳去先學後面的技能。不過相對地今集維他命丸數量也比前作增加了許多，如果勤力搜刮的話，在普通難度完成一周目時可學會7~8成技能。以下為遊戲所有技能列表，可以先看看各系統有什麼技能，再適當分配維他命丸。

各技能書入手方法請見另文：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全技能書入手方法

艾莉有求生、製作、潛行、精準和爆裂物5個技能樹（按圖放大詳細）：

+ 21 + 20 + 19

建議優先學習「提升生命值」（生存第3級）以及「製作改良醫療包」（製作第4級），能大大提高玩家的生存能力；然後就看你比較偏好潛入玩法還是想學Rambo玩爆炸，如果偏向潛行和暗殺就學層潛行（全都學）和精準兩個系列的技能（精準第4級的閉氣在狙擊時極為有用）；玩爆炸就全力學習爆裂物系列技能。當然無論如何，爆裂物的第一級「製作爆炸箭」也是要優先學習，就如在實用貼士文中也說過的，多製作一種彈藥就代表可帶更多資源在身上。

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艾比則有實地戰術、秘密行動、近身戰、槍械和兵工廠5個技能樹（按圖放大詳細）：

+ 21 + 20 + 19

艾比同樣建議優先學習「提升生命值」（實地戰術第1級）以及「製作改良醫療包」（近身戰第1級），能大大提高玩家的生存能力；另外「製作彈簧刀」（秘密行動第一級）和「爆發力」（近身戰第1級）也是要優先學習，尤其是艾比不像艾莉自帶無限彈簧刀，彈簧刀在對付循聲者時非常重要。之後個人會傾向將維他命留給槍械和兵工廠兩個系列（學好學滿），因為這兩個技能樹以製作彈藥和炸彈為主，能提供強大的火力，亦是艾比十分需要的（因為艾比有不少強制戰鬥關卡）。