《女神異聞錄Persona》或將登陸Steam！玩家期待會是P4G或P5R？

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隨著「PC Gaming Show」即將於台灣時間 6 月 14 日凌晨 2 點，透過 Twitch 與 YouTube 公開放送，Atlus 也特地預告，屆時將為玩家們帶來最新遊戲情報與玩家們分享。

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雖然官方目前並沒有公開預定展出的遊戲內容，但許多玩家們紛紛在推特下回文，猜測官方繼《凱薩琳》之後，接下來要在 PC 上推出的，會否會是之前在 PS4 跟 Nintendo Switch 主機上推出的《女神異聞錄5 皇家版》，或《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》之類《女神異聞錄》系列作？而最後官方究竟會帶給玩家們怎樣的驚奇，喜歡 Atlus 遊戲的玩家們可別錯過屆時官方的最新發表！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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