【PERSONA 5 ROYAL】P5R女神異聞錄5豪華版120小時爆機無劇透評測

《PERSONA 5 ROYAL》女神異聞錄5豪華版的中文版日前推出，P5R作為加強版究竟好不好玩？如果玩過「無印」的P5又是否應購買？以下就同大家提供深入的無劇透爆機評測（因為筆者玩的是日文版，固此截圖是日文）。

全方位加強版的 P5R

要評價 PERSONA 5 ROYAL (下略P5R) 這類加強版的作品，首先面對一大分歧題，便是究竟應該以獨立一款遊戲看待，還是要用已玩了原版的經驗來比較，因為兩者的體驗會很大不同。容許筆者先照顧新玩家，其實 PERSONA 5 本身已經是一款非常優秀的日系指令式 RPG，風格型棍、音樂出色、劇情有內涵亦有驚喜之處，雖然大樹下亦有一些細節未能盡善盡美，但仍不失為一款傑作。如想更詳細的，可參考回筆者2016年時的 P5 評價：女神異聞錄5 (PERSONA 5) 百小時爆機詳盡Game評：今年最佳RPG

相隔了 3年，最型的 RPG 仍然是 PERSONA 5

來到正題，P5R 建基於原版再大幅加強，增加了新學期劇情、新Coop、大量的系統改良、語音增加、戰事後可夜間行動、增加Persona等等，這些像P4>P4G的改良都有一一再現。然後P5R再有追加新地點、新迷宮、新的合體警報系統、ShowTime合體技、BattleTouch與Technical強化、飛索動作、迷宮骷髏收集、MyPalace、Persona追加特性、雙子特別刑務、挑戰模式等等。整體而言從細微到未必察覺的東西，到主線重大劇情或系統都有大幅的加強。

MyPalace 可以看回大量遊戲插畫、播音樂、裝飾房間、玩卡牌遊戲等

無法承繼SAVE 劇情到尾段才不同

雖然追加了極多東西，但是因為P5中文版與P5R中文版只相距了3年時間，而且都是PS4平台，相信重覆再玩的玩家不少。因為沒有承繼存檔進度的功能(只有少少獎勵)，所以舊玩家是要由頭到尾玩多一次，直到結尾才會進入全新的第三學期。明明可以像 P3 > P3Fes 那樣承繼存檔玩後日談，但P5R卻沒有那樣做。對此筆者其實覺得情有可願，主要原因是新加入的芳澤霞及丸喜拓人兩個 Coop，在前期的時間段確實有著極之重要的舖陳作用。如果 Skip 了這些關係而玩第三學期的話，玩家的感受也會大幅變淺薄，舊玩家的話唯有硬著頭皮玩下去吧。

芳澤霞及丸喜拓人的劇情及 Coop 都不應跳過，建議慢慢看完

多種便利改善 一周目全Coop Max極輕鬆

因為極多的改善與及新系統的加入，P5R對比起舊作易玩了極多。在原作時如要全部 Coop Max，必需要精打細算日程，能休閒浪費的日子極少。而來到 P5R 因為可夜間出動、有第三學期等，就算加了兩個 Coop、俱樂部及雙子行街等，要全部 Coop Max、全書讀完等也是比原作寬鬆了很多。玩家有大量的自由時間做喜歡做的事，不再因「怕升不滿」而行動處處受限。

Coop Max 寬鬆了很多，有更多時間自由去做其他事情

戰鬥難易度大降 Show Time 演出精彩

戰鬥方面P5R的難度亦是大降，因為有了 Show Time 大技、飛鏢打桌球升 BattleTouch 及 Technical 必 Down，又有爵士俱樂部學技、再加終於可用的戰車「瞬殺」超輕鬆練等級等，遊戲難度比原版降低了極多。而注目的第三學期，以至到新追加的隱藏Boss，其難度也沒有很大提升，可以很輕鬆的便完成。如果追求戰鬥難度的話，建議玩Hard以上會比較有緊張感，另外二周目也會追加多一個隱藏BOSS供挑戰。比較想提的便是今集追加的 Show Time，是在敵人瀕死、主角異常、有同伴瀕死等的情況下高機率出現，實用之餘又非常好看。

戰車「瞬殺」終於變有用，練功／賺錢／衝關都變得超 Easy

同伴的 Show Time 各有各精彩，世紀末真姊還有兩種演出

新劇情精彩有內涵 芳澤加入太遲

新追加的第三學期，筆者個人是非常滿意的。PERSONA 系列一直有著探討人性的命題，有時著墨多點、有時輕輕帶過。原作P5時曾對自我質疑，思考改心的正當性，雖然後來沒有定下結論，但 P5R 第三學期就正正是直擊改心此核心命題，以一個完全不同的方式呈現。筆者玩完後感受頗深，無疑地它比起「某個加油站員工原來是Last Boss」，是沒有那樣爆炸性的超展開。但 P5R 探討的內涵卻是更加深遠，一種價值觀的衝擊、一種沒有黑白對錯的理念對決。更加值得一讚的是第三學期存在著兩種的 ENDING，讓玩家自己反思並作出決定。當然先存檔然後都走完也是最為建議的。美中不足的是今作主打的新角色芳澤霞，也是直到第三學期才會正式加入，雖然她的戲份在第三學期極多，劇情也是精彩而且也能Coop Max成為情人，但因入隊太遲令她與其他同伴沒有更深的互動，此點實在可惜。

芳澤無論戰鬥動作、性格或劇情都令人喜愛，想一親芳澤，可是她最後期才加入

至於明智方面... 不劇透不便多說，但他最後的對白是令筆者另眼相看的 (圖片是遊戲 Opening)

總結：值得再玩的傑作

Persona 5 Royal 在日本的評價褒貶不一，很大程度是因為遊戲前半的主線「已經玩過」。在主線劇本沒有變更的情況下，就算迷宮加點新花樣、周邊增加再多的東西，再玩多次也會令舊玩家有厭倦感。但純粹以遊戲的本質來評價，此作確實是優秀傑作，新追加的故事更是令人有深刻的反思。遊戲時間方面，筆者加速快放了不少舊劇情，但總時間也花了120小時才完成（而且瞬殺節省了極多時間），如果單論第三學期的時間大概是20小時左右。筆者給92分是純本質評，如果已有前作經驗的話可自行扣掉10分，個人認為舊玩家也是值得再玩。