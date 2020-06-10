Monster Hunter World：Iceborne　煌黑龍降臨！第四彈更新日確定

《Monster Hunter World：Iceborne》早在三月的由製作人辻本良三主持的「開發者日誌 Vol.5」，曾公開第四彈更新將會追加魔物「煌黑龍」。可是，玩家期待以久的 《MHP3》老對手之一，竟敵不過疫情，被延遲推出。今日（6 月 10 日）官方終於都公布第四彈更新日，「煌黑龍」亦終於要在《Monster Hunter World：Iceborne》中登埸。

「連神都會害怕 最強的古龍」

「煌黑龍」早在《MH3》已推出，擁有紅黑色（龍﹑火）和青白色（冰﹑雷）兩個形態，可以使用多種屬性攻擊，變化極大。被稱為「連神都會害怕，最強的古龍」的「煌黑龍」，攻擊的瞬間連天氣都可以改變，甚至引發天災。對於未接觸過「煌黑龍」的獵人來說，絕對是一隻充滿挑戰的古龍。而即使是當年殺了不知多少條「煌黑龍」的獵人，等更新的這幾個月已放低手掣，建議趁現在重新拾起裝備，找回身手比較好。

（Capcom Asia 圖片）

+ 6 + 5 + 4

第四彈發佈日

「煌黑龍」將會隨免費大型更新第四彈推出，本來預定在 5 月發布的更新，因受疫情影響延期。今日 Capcom Asia 在官方 Facebook 專頁公布，第四彈的發佈日預定在 2020 年 7 月上旬，「煌黑龍」也會在當日追加在《Monster Hunter World：Iceborne》上，各位獵人磨定刀稍為等多一個月吧。