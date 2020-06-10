PS5外形及最完整UI介面曝光？超似PS3　特別細節、功能一文看清

【PS5／PlayStation 5消息傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5將於周五（6月12日）凌晨4時舉行發布會。不過「未出發先興奮」，近日有設計師製作了最完整的PS5使用者介面（UI）概念影片，亦有最新PS5渲染圖，竟然與PS3「撞樣」？

PS5發布會將於6月12日凌晨4時舉行，介紹次世代遊戲陣容，全長超過1小時

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（PlayStation）

↓↓↓ 最新傳聞 PS5 遊戲名單↓↓↓

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↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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雖然最令人關心的PS5造型、售價、推出日期等都還未有消息，不過PS5的UI大家或者可以先睹為快了！

外國設計師Joshua Oluwagbemiga在Twitter上載一段PS5概念UI影片。這段概念片相當完整，PS5連接手掣時可選擇用哪一個帳戶，做法與任天堂（Nintendo）類似，介面圖像則方正設計及排列。

↓↓↓ PS5 UI概念圖 ↓↓↓

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相比PS4，PS5選取遊戲時會見到遊戲畫面顯示Check point位置，以及獲得的獎盃，並可查看詳細遊戲信息。PS5介面以白色作主色，字體傾向黑色，背景聲效則未有改變。

PS5激似PS3？

另外，荷蘭知名設計師Jermaine Smit發布了PS5造型渲染圖。樣式並非傳說中的「Deep V」造型，反而是與PS3主機相似的設計，顏色則與PS5手掣一樣以黑白色為主，且配搭相當分明。

↓↓↓ PS5最新渲染圖 ↓↓↓

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小編認為，這樣的設計外觀上比「Deep V」更好。不過以上只是傳聞，實際如何有待官方公布。

↓↓↓ PS5其他傳聞造型 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5開發機Deep V 機身設計專利圖曝光 ↓↓↓

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資料來源：techtimes、LETSGODIGITAL

PS5主機、遊戲都貴？

雖然PS5至今仍未公布售價，但相信價格未必便宜。SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan接受GamesIndustry訪問時明言，目標是為玩家提供「最佳價值」，「不一定是最低價格」，例如遊戲數量、質量等。

I think the best way that we can address this is by providing the best possible value proposition that we can. I don't necessarily mean lowest price. SIE總裁Jim Ryan

至於遊戲價格，Jim Ryan說隨着開發商朝更逼真視覺效果方向推進，PS5遊戲製作成本會更昂貴。雖然他認為開發成本不會大幅增加，但是否意味PS5遊戲售價可能會提高呢。

(PlayStation)

PS5售499美元起？

根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格 近 PS4 三倍？

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

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經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓