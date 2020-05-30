港版國安法通過　《動物之森》等七款遊戲可能從此唔玩得？

「港版國安法」日前正式通過，意味住香港之後但凡牽涉「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「從事恐怖活動」及「外部勢力干預」的行為和活動將一律可能被問罪……這對本地遊戲界及香港玩家有什麼影響呢？其實看看中國目前情況，我們可大膽預想一下，網絡遊戲尚可下載VPN逃避刑責，但單機卻將有很多可能要變成「禁GAME」以後不能再玩！（文：永高／編：胡劍威）

《集合啦！動物森友會》

罪名：自由度太高、顛覆國家政權、從事恐怖活動

《集合啦！動物森友會》（動物之森）在中國推出後，因為遊戲自由度太高，有中國玩家曾將習近平跟小熊維尼放在一起，又在地上寫上「武漢肺炎」等標語，再加上香港眾志秘書長黃之鋒在Twitter不斷分享相關圖片「推波助瀾」，最後驚動了中央，目前在中國網店已經下架，雖然市面仍有實體版，但亦無法與其他國家地區玩家線上交流。雖然政府至今還沒有完全封殺，不過基本上離此不遠。加上最近中國將電玩審查規範收窄，例如PS4及Xbox ONE封鎖了換區功能，玩家不能再走後門下載外國遊戲，可以想像香港通過「港版國安法」後，《集合啦！動物森友會》在香港也可能無法如常遊玩。平時香港玩家最喜歡寫上「光復香港，時代革命」，又或棒打林鄭的光景將永不復再。

平時香港玩家最喜歡寫上「光復香港，時代革命」，又或身穿前線打扮造型衣服的光景將永不復再。

《Coronavirus Attack》

罪名：顛覆國家政權、分裂國家、外部勢力干預

自今年年初新冠肺炎肆虐以來，世界各地都有不少人指責病毒是由中國製造，一些以此為題材的遊戲也應運而生。由台灣遊戲團隊MythZsGame開發的《Coronavirus Attack》是一款射擊遊戲，遊戲講述一種會導致人變成喪屍的病毒擴散，為了控制疫情，玩家需要帶著從實驗室製造出來的冠狀病毒與喪屍對抗。同時，也需要避免喪屍逃離周圍感染他人。遊戲除了影射中國將新冠病毒傳染全球外，更重要的是遊戲成就隱藏了不少敏感字句，包括「台灣不是中國」、「光復香港時代革命」、「願榮光歸香港」等，令中國小粉紅在網上瘋狂追擊，不過遊戲至今依然未被下架，Steam反而更封鎖中國玩家，令他們無法搜尋到該遊戲。香港通過國安法後，未知Steam會否連香港玩家也封鎖呢？

《Coronavirus Attack》隱藏了不少敏感字句，包括「台灣不是中國」、「光復香港時代革命」、「願榮光歸香港」等。

《Battlefield 4》

罪名：顛覆國家政權、分裂國家、外部勢力干預、從事恐怖活動

在2013年推出的《Battlefield 4》，遊戲故事設定為2020年，一位名為張偉的中國海軍上將正策劃一場企圖推翻中共的政變，計劃更得到俄羅斯支援。中國國家主席在全國人民代表大會前夕遭暗殺受傷，張偉將暗殺行動歸咎於「西方國家」，導致中美關係嚴重破壞。張偉接管中國統治後取消人大會議，同時宣布戒嚴令，全國局勢隨即升溫：上海人民激烈反抗；美軍以新加坡和臺灣為據點包圍中國近海，以「爭取和平，挫敗陰謀」之名攻打上海；俄羅斯艦隊也蓄勢待發，長程導彈此起彼落……遊戲最終被中國文化部評為「含有危害國家安全的內容」的遊戲，肆意醜化並抹黑中國，是屬於「文化侵略的違法遊戲」，實行全面封殺。經此一役，中共對EA推出的遊戲格外緊張，在國安法的政治審查下，可能香港玩家將再也玩不到EA推出的FPS射擊遊戲。

《Battlefield 4》故事設定為2020年，國家主席遭暗殺，中國海軍上將張偉將暗殺行動歸咎於「西方國家」，導致中美關係嚴重破壞。

《還願》

罪名：顛覆國家政權、分裂國家、外部勢力干預、從事恐怖活動

《還願》是台灣獨立遊戲廠商赤燭開發的恐怖遊戲。遊戲於2019年年初推出後，因為被中國玩家發現其中一張符咒上寫有「習近平小熊維尼」，明顯影射身形圓圓胖胖跟小熊維尼非常相像的中國國家領導人，隨後中國小粉紅便瘋狂在Steam頁面連綿不斷的負評轟炸，令遊戲最終在推出一星期後下架。雖然遊戲重新上架之日遙遙無期，不過即使重見天日，在「港版國安法」推出後香港也肯定無法遊玩，侮辱國家領導人就是企圖分裂國家，而台灣獨立遊戲廠商更可能牽涉外部勢力干預，讓其推出等於養虎為患、姑息養奸！

《光復香港》

罪名：顛覆國家政權、外部勢力干預、從事恐怖活動

在去年反修例運動期間，有一群年輕學生將抗爭現場以「虛擬實境」（VR）技術還原，製作成遊戲《光復香港》，讓玩家體驗「勇武派」的前線視角。遊戲中，玩家主要是逃離警察的瘋狂毆打和追捕，你需要一邊避開催淚彈攻擊，一邊尋找安全地區作掩護，如果走得慢更會被警察射殺。遊戲的立體環境製作相當仔細，一些當時的標語、連儂牆等都有忠實呈現。因為很多香港人在反修例運動期間也曾親身經過抗爭現場，因此對遊戲重塑當時環境感到既熟悉又感觸。值得留意的是，遊戲主要以逃避警方攻擊為主，並不能向警察作出還擊和反抗。製作者稱他們並不是想透過遊戲鼓勵大家走上街頭勇武抗爭，而是希望以遊戲方式來支持這場抗爭運動。「港版國安法」通過後，相信這款遊戲將被視為一級危害國家安全物品而被禁，甚至連製作這款遊戲的開發單位都有機會陷入顛覆國家政權、分裂國家、從事恐怖活動等的指控，情況令人擔心。

《光復香港》讓玩家體驗「勇武派」的前線視角，玩家主要是逃離警察的瘋狂毆打和追捕，如果走得慢更會被警察射殺。

《骯髒的中國餐廳》（Dirty Chinese Resturant）

罪名：揶揄挖苦中國文化、政治不正確

2017年加拿大遊戲廠商Big O Tree曾推出一款名為《骯髒的中國餐廳》的手遊，內容根據當地華人街的中式餐廳概念啟發，極盡揶揄挖苦之能事，例如玩家作為餐廳老闆，在控制侍應工作時，可以有一個「奴」的選項，將他們通通視作奴隸使用；當餐廳肉類不足時，便可以去餐廳後街殺貓貓狗狗補給肉類；如果是蔬菜類不足，便去垃圾桶翻兩翻；如果有稅務局官員來查訪，便可以金錢賄賂，也可以將金錢收藏在餐廳的檯墊下；如果被揭發僱用逾期居留的非法移民，便可以聘用黑社會對抗執法者……遊戲推出後不止引起大量中國玩家反感，就連美國當地的政府官員也忍不住發聲。廠商稱遊戲開發的目的是希望製作「政治不正確」的遊戲，並非一心抹黑中國。雖然遊戲沒有「顛覆國家政權」、「分裂國家」，但因為嚴重傷害中國人民的玻璃心，遊戲最終也要下架。可以想像，日後如此作等大量「政治不正確」的遊戲也會被強制下架。

雖然《骯髒的中國餐廳》沒有「顛覆國家政權」、「分裂國家」，但因為嚴重傷害中國人民的玻璃心，遊戲最終也要下架。

《香港97》

罪名：顛覆國家政權、外部勢力干預、從事恐怖活動

遊戲界被視為傳說一般存在的「Kuso Game」！《香港97》是由日本廠商HappySoft於1995年製作的超級任天堂遊戲，雖說是超任遊戲但其實並非正版，而是經由不法管道流通，即所謂「地下遊戲」。遊戲畫面一開始可以看到鄧小平跟成龍大哥在一起，極盡Kuso之能事！故事講述1997年香港主權移交時，中國人民將隨地吐痰的惡習帶來香港，從而令犯罪率節節高升，於是香港政府委託李小龍的親戚「陳先生」來進行中國12億人民屠殺計畫，同時中國方面亦著手將已逝的鄧小平改造為巨大兵器，以此來對抗「陳先生」。陳先生明顯就是Jacky Chan，成龍大戰鄧小平，單是想想也覺壯觀！雖然遊戲中陳先生跟如今他本人親中形象迴然不同。筆者有幸玩過，被遊戲中語意不明的圖像和玩法深深吸引。國安法通過後，相信本來已像傳說一樣難尋的《香港97》將會完全絕跡。