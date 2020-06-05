《安雅與魔女》宮崎駿策劃新動畫．哈爾移動城堡作者小說再被改篇

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《安雅與魔女》是宮崎駿大師吉卜力製作室首支全3DCGI技術製作的長篇動畫，年尾將於日本NHK電視台播放，宮崎駿只負責策劃，導演為他的兒子宮崎吾朗（《地海傳說》、《紅花坂上的海》）。

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安雅與魔女 標題提字（吉卜力圖片）

原來，宮崎駿在退休前已經開始對CGI動畫感興趣，現在他選擇退下來，吉卜力亦順勢開始首部全CG作品，改篇風格且減輕成本。《安雅與魔女》改編自《哈爾移動城堡》原作者 Diana Wynne Jones 另一部小說《Earwig and the Witch》，講述孤女小安雅被魔女收養，是一部非常有趣的奇幻作品。

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《安雅與魔女》製片鈴木敏夫表示，這改篇其實計劃了好一段日子，但中間遇上新冠肺炎疫情，製片鈴木敏夫本來擔心2020年內播放會太過急促影響水準，但後來他們想通了：「新冠肺炎過後，世界向去向從？這是世人最關心的事。電影、電視作品都將無法避開的觸及這話題。《安雅與魔女》的主角，是世界上最有智慧的女孩，只要有智慧，再難堪的時代我們都可以跨過。」

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