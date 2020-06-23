PS5售價超平？11月20日發售？法國Amazon有回應

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【PS5 / PlayStation 5 消息 / 售價】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5造型公布後，法國Amazon（亞馬遜）疑曝光了PS5雙版本售價及出售日期，而且比傳聞便宜得多，絕對是好消息。對此Amazon有回應。

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▼▼▼ 由於PS5外形太特別，引來網民惡搞 ▼▼▼

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法國Amazon疑似曝光了PS5售價，比之前傳聞的約6000港元便宜得多！

▼▼▼ 法國Amazon疑曝光的PS5雙版本售價 ▼▼▼

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這個價格與PS4首發價差不多，若是PS5最終定價，對玩家來說絕對是一大驚喜。

不過「發夢無咁早」，事關法國Amazon回應外媒techradar時澄清，上述標示了價錢及發售日期的熒幕截圖是假圖，並非來自法國Amazon網頁。

如此一來，PS5是貴是平，仍有待官方公布了。

資料來源：Techradar

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