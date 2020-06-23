PS5售價超平？11月20日發售？法國Amazon有回應

【PS5 / PlayStation 5 消息 / 售價】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5造型公布後，法國Amazon（亞馬遜）疑曝光了PS5雙版本售價及出售日期，而且比傳聞便宜得多，絕對是好消息。對此Amazon有回應。

相關報道：PS5速度比PS4快100倍！Sony新公布SSD發威但原來另一硬件更重要？

相關報道：PS5官網更新推出日期 簡單幾步事前登錄

▼▼▼ 先看PS5真身及配件 ▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

▼▼▼ 由於PS5外形太特別，引來網民惡搞 ▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

法國Amazon疑似曝光了PS5售價，比之前傳聞的約6000港元便宜得多！

▼▼▼ 法國Amazon疑曝光的PS5雙版本售價 ▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

這個價格與PS4首發價差不多，若是PS5最終定價，對玩家來說絕對是一大驚喜。

不過「發夢無咁早」，事關法國Amazon回應外媒techradar時澄清，上述標示了價錢及發售日期的熒幕截圖是假圖，並非來自法國Amazon網頁。

如此一來，PS5是貴是平，仍有待官方公布了。

資料來源：Techradar

▼▼▼ PS5遊戲陣容 ▼▼▼

+ 30 + 29 + 28

更多詳情：PS5外形正式公布！超強遊戲陣容BH8、GT7、新Spiderman等公開