PS5售價比傳聞平好多！官網更新推出日期　簡單幾步事前登錄

【PS5 / PlayStation 5 消息 / 售價】Sony（索尼）上周終於公布了新一代遊戲主機PS5造型，但最重要的售價仍未公布。不過法國Amazon（亞馬遜）近日似乎曝光了PS5雙版本售價，竟然比傳聞更便宜！另外，Sony官網更新亦曝光了PS5推出日子。

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(PlayStation)

Sony PS5真身與手掣一樣，以黑白色作主色，着重未來感，Sony形容是「奪目設計」，至於是否有型美觀就見仁見智了。

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不過Sony上周的發布會，仍未公布PS5售價，令人心癢癢。雖然之前傳聞PS5成本高，甚至會賣貴PS4一倍，但法國Amazon最新似乎曝光了PS5售價會比預期便宜得多！

之前傳聞：PS5售價貴PS4近2倍 ！比傳聞更貴！

↓↓↓ 傳法國Amazon曝光的PS5雙版本售價 ↓↓↓

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據法國亞馬遜的頁面資訊顯示，PS5有光碟機版標注價格為499歐元（約合人民幣3977元) ，無光碟機版價格399歐元（約合人民幣3179元) ，預計於今年11月20日正式發售。

這個價格若是PS5最終定價，對玩家來說絕對是一大驚喜！又一個原因可以入手了嗎？當然確實定價仍有待Sony官公布。

資料來源：eurogamer

PS5官網更新 PS5推出日子曝光

隨着PS5公布首發遊戲陣容和外形，最令人關注的當然是PS5推出日期。Sony PS5官網在PS5推出日期資訊亦有更新，由原先的「Launches holiday 2020」，改成以下形容，更確實點出了推出日子。

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