PS5外形正式發布！超強遊戲陣容BH8、GT7、新Spiderman等公開

【PS5外形正式公開】不少機迷引頸以待PS5全球發布會於香港時間6月12日凌晨4時舉行，公布了一系列PS5大作，包括《GT7》、《Spiderman Miles Morales》、《BioHazard 8（Resident Evil 8 Village）》、《Demon's Souls》及《Horizon 2 Forbidden West》等大作外，更首次公開新機外形等更多大家想知道的消息！

PS5超強遊戲陣容（不斷更新中...）

發布會開始時已公布一連串的PS5大作，包括《GT7》、《Spiderman Miles Morales》、《BioHazard 8（Resident Evil 8 Village）》、《Demon's Soul》及《Horizon Zero Dawn 2》等，大家可以以下連結細睇各遊戲實機遊玩影片及詳盡介紹。

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點按遊戲介紹連結（有片）＞＞＞Marvel's Spiderman續作！跳入蜘蛛宇宙黑人Miles擔正主角

＞＞＞注目遊戲截圖（點下圖放大）

．BioHazard 8（Resident Evil 8 Village）

+ 18 + 17 + 16

．GT7

+ 8 + 7 + 6

．Demon's Souls

+ 2

．Spiderman Miles Morales

+ 4 + 3 + 2

．三上真司新作 Ghostwire Tokyo

+ 4 + 3 + 2

．Horizon 2 Forbidden West

+ 7 + 6 + 5

．其他作品

+ 15 + 14 + 13

PS5主機外形首度曝光

PS5主機外形首次公開，而且今次還會出兩個版本，以及多種配件，而且更首次公布開機畫面，詳情可點按以下連結詳細介紹。

PS5主機詳盡介紹（點按前往）＞＞＞PS5真機身公布 黑白直立獎盃型設計超型 雙版本有無碟版

PS5外形首度曝光，而且更有2個版本推出！（PlayStation）

↓↓↓PS5新機圖輯，點下圖放大↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

↓↓↓PS5主機及遊戲精華影片↓↓↓

－－－－－－發布會前消息 我是分界線－－－－－－

↓↓↓↓即睇PS5發布會重溫↓↓↓↓

早前3月PlayStation曾經公布過一些PS5技術上細節，首先最重要的地方便是PS5將向下兼容PS4！當時講者提及PS5的GPU設計在一開始就以對PS4兼容為前提開發外，更直接在解說SSD的部份中提到「可將PS4的外置硬碟接駁去PS5遊玩，亦可將PS4遊戲抄錄到PS5的SSD中遊玩」。

＞＞＞PS5 全球直播發布連結（PlayStation Youtube Channel）＜＜＜

另外，PS5將會搭載客製825GB高速SSD（讀取速度每秒5.5GB），而且因為PS5架構的關係，實際遊戲的讀取、安裝和更新時間亦會大大提高，幾乎可以完全沒有讀碟畫面。Sony亦為了PS5開發了全新的SPU及音效技術，期望在電視機、喇叭和耳機上做出像真度高的3D音效。

Sony之前亦公布了PS5全新DualSense手掣，充滿未來感，而且擁有多項變化，其中以「觸覺反饋」取代「震動體感」增加真實感，最令人期待。

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現已知道PS5將會推出的遊戲

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最新PS5消息

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次世代Xbox和PS5主機的規格對比圖（網路圖片）

來源：https://www.resetera.com/threads/side-by-side-official-next-gen-flagship-specs-xbox-series-x-and-ps5-spec-sheets.175808/

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