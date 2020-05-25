PS5速度比PS4快100倍！Sony新公布SSD發威但原來另一硬件更重要？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】還記得Sony（索尼）公布PS5主機規格時不斷吹捧它的SSD效能嗎？Sony近日再講述PS5時，提出了更令人難以想像的數據，稱其遊戲處理速度比PS4快100倍！但原來這未算最厲害，更重要的還是另一個硬件。

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（網上圖片）

回顧Sony今年初的公布，官方PS5五大硬體功能中，令人印象最深刻的肯定是PS5將配備SSD，大幅降低遊戲讀取時間，可算是「秘密武器」。

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↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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↓↓↓ 官方公布PS5 五大硬體功能 ↓↓↓

而Sony在近日舉行的公司戰略會議上進一步解構了PS5的SSD效能，指為增強遊戲沉浸感（sense od immersion），除了提高分辨率，亦要提高遊戲速度，而由於PS5的高速SSD，其處理遊戲速度會是PS4的100倍，讓玩家瞬間進入龐大的遊戲世界。

（Sony）

確實數字上非常厲害，但實際有何分別及如何改善遊玩感受，就要等實機試玩了。

遊戲開發者：這東西比SSD更重要

雖然SSD是PS5主打硬件之一，不過開發遊戲《蔑視（Scorn）》的塞爾維亞團隊Ebb Software遊戲總監Ljubomir Peklar則認為，以下這個硬件比SSD更要，形容它才是「Game Changer」。

↓↓↓ 比SSD更重要的硬件是…… ↓↓↓

未知PS5這個硬件，是否能成為「Game Changer」呢？

資料來源：Sony、techradar

PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格 近 PS4 三倍？

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

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↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓