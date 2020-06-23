《Fortnite》移除地圖上所有警車但未有解釋　支持BLM解散警隊？

Epic Games 旗下的人氣大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 藉由免費遊玩的機制、輕快的美式風格、高節奏的戰鬥以及充滿創意又勤奮的更新計畫等特色，讓本作深深受到了歐美玩家的歡迎。即使已經推出了兩年多，Epic Games 仍然穩定地推出各種季度更新、造型，並按時修改對戰地圖上許多區域的設計，藉此不斷保持著玩家們的新鮮感。

而在最新的第二章第三季更新中，則讓地圖的許多區域都陷入了水中，不僅新增了許多與水有關的載具或造型，甚至還與 DC 漫畫《水行俠》(Aquqaman) 跨界合作，推出了一個全新的獨家造型。然而，玩家最近在這張地圖上廝殺的過程中，意外發現了出乎意料之外的改動，那就是原本會出現在地圖上的「警車」載具竟然不翼而飛。

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在經過了多次的更新後，玩家能夠在《要塞英雄》的地圖上找到越來越多不同的載具，除了原本會出現在地圖四處的警車之外，玩家也能駕駛卡車、汽車甚至是冰淇淋車等豐富的載具，這個要素也能夠在遊戲中的「創造模式」中找到。

據 Kotaku 報導，《要塞英雄》在本週的更新推出後，雖然玩家們仍然能夠在地圖中找到各式各樣的載具，但不少玩家都發現自己在大逃殺模式的對戰地圖中完全找不到任何的「警車」，就連創造模式中也一樣。

6 月 17 日，一篇來自 Reddit 論壇《要塞英雄》討論版上的文章聲稱「警車」這個載具目前已經從遊戲中徹底移除，不少玩家在也在推特上分享了這個發現。至於 Epic Games 在這個時間點選擇悄悄將警車從遊戲中移除的原因，也成為了玩家們熱烈討論的話題。而不少玩家都認為這個更新，絕對與全美仍然還在延燒中的反種族歧視「黑人的命也是命」(Black Lives Matter) 抗爭拖不了關係。

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上個月底非裔美國平民喬治佛洛伊德 (George Floyd) 因為警察的執法過當而不治身亡，在那之後大大小小的反警察暴力和種族歧視抗爭漸漸開始在美國各大城市上演，甚至在部分城市中還出現了要求解散警隊的呼聲。

「我認為這個搞不好跟 BLM 抗爭有關」

「應該跟美國的抗爭有關」

「《要塞英雄》解散了警隊」

「警察制度的廢除已經成為了《要塞英雄》世界觀的正史」

玩家們紛紛在 Reddit 論壇的《要塞英雄》討論版上分享了自己的想法。也有不少玩家認為 Epic Games 是不希望玩家在駕駛警車的過程中開槍其他玩家。

「我猜他們是不希望我們利用警車來擊殺其他玩家」另一位玩家寫道「在這一季之後的更新中，玩家將能夠駕駛車輛，而如果有人開著警車還開槍擊殺其他玩家的話，這似乎並不是一個好現象，可能會引發一些不必要的爭議。」

（《Fortnite》遊戲擷圖）

然而有不少玩家對於這個改動感到有些不滿，認為 Epic Games 似乎矯枉過正了。將警車徹底從遊戲中移除可能也會影響到部分玩家在創造模式中所打造的地圖，也有一些玩家認為這類的政治考量不應該出現在《要塞英雄》中，或是對於遊戲中加入這類太過刻意的「反警察」思想感到失望。

值得注意的是，目前也許多其他載具也已經從《要塞英雄》的地圖上消失了。Epic Games 將會幾週後正式在遊戲中實裝地面載具的駕駛機制，或許不久之後就能夠看到警車的回歸，但以目前來說，Epic Games 尚未對此做出回應。

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