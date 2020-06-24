任天堂手機遊戲營利欠佳呈敗績　社長改變策略打退堂鼓

任天堂在疫情期間的Switch主機及《動物森友會》等遊戲都大爆賣，成績有目共睹。不過其手機業務的營利在此期間卻不如預期，令任天堂社長決定改變策略：

任天堂在數年前進軍手機遊戲業，有自家開發及與DeNA、Cygames等合作推出手機遊戲，包括《Mario Kart Tour》、《失落的龍絆Dragalia Lost》、《火焰之紋章英雄雲集Fire Emblem Heroes》等。根據外國媒體Bloomberg報導，現任社長古川俊太郎曾在兩年前定下年賺1000億日買的目標，及一年推出2至3款手機遊戲。不過在近月的決算說明會當中社長便改變了方針，說明不再考慮要推出多少款新的手機遊戲，意味著在此領域的資源投放將會減少。

任天堂社長古川俊太郎 Twitter 相片（@jp_shuntaro_fak）

打退堂鼓的原因，相信與任天堂手機遊戲營利不佳是直接關係。根據手機Apps統計公司Sensor Tower的報告，在疫情期間任天堂的3款手機遊戲《Dragalia Lost》、《Super Mario Run》、《Fire Emblem Heroes》的營利都呈跌幅，只有《Animal Crossing Pocket Camp》動物森友會手遊有營利增長。對比其他手遊在疫情其間的爆發性業績增長，任天堂自然是不太滿意。

疫情爆發的打機高峰期，任天堂手遊業績負增長（Bloomberg／Sensor Tower）

業績不好事實上也情有可願，因為任天堂一開始對手機遊戲的方針已是「不希望玩家課太多金」。公司為顧及企業形象，曾表示不希望玩家花費太多錢在手機遊戲上，而且手機遊戲也只是為了強化及擴大品牌IP，最近推出的《Pokemon Smile》甚至是協助小孩子刷牙的遊戲。另一方面課金手遊營利多數建基於品牌的「Character Base」。任天堂品牌的角色比較難吸引人「Gacha」（抽蛋）亦是原因之一，你大概不會因為很喜歡Mario而想狂課金抽他。分析師Hideki Yasuda就表示任天堂品牌當中，只有《火焰之紋章》系列有能力做到。而與任天堂合作的DeNA董事長守安功亦表示，直至今年財政年底為止不要預期會有新的手機遊戲。

任天堂手機遊戲一覽：

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來源：

Bloomberg