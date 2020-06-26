Cyberpunk 2077 電馭叛客 動畫化　天元突破 班底 TRIGGER 操刀

Cyberpunk 2077 （電馭叛客）宣布開拍動畫版 電馭叛客：邊境跑者 Cyberpunk Edgerunners ，作品由Netflix投資，《天元突破》、 《KILL la KILL》班底TRIGGER製作室與CD Projekt RED共同創作，2022 年播出。

官方暫時只放出了一張conpect art，是一個身穿黃外套、面相有日系動畫味的角色。

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動畫未開拍，直播短片的亮點反而是出現在新宿站西口的女主持，後來她帶觀眾到TRIGGER總部，與三位動畫四眼佬製作人見面，畫面上並無看頭，反而很多人想知道Saya究竟是甚麼人。😍

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《電馭叛客：邊境跑者 Cyberpunk Edgerunner》同時亦紀念了 TRIGGER 成立10周年，所以精英盡出：導演由今石洋之負責（天元突破、KILL la KILL）、副導演大塚雅彦（天元突破）同時與宇佐義大共同創作劇本，創意總監是若林広海，而角色設定則由吉成曜（小魔女學院）及金子雄人（KILL la KILL）操刀，更找到《Silent Hill》系列的山岡晃製作配樂。

Cyberpunk Edgerunners 為一部10集完動畫，故事舞台跟遊戲一樣發生在Night City，講一個街頭小子，如何在這個滿布黑科技跟身體改造技術的不夜城求生，他選擇成為一個體制外的僱傭兵戰士：edgerunner。

而大塚雅彦更向遊戲導演 Adam Badowski 笠高帽，表示一直都喜歡反烏托邦式的Cyberpunk風格作品，但發現非常固難，能夠以《Cyberpunk 2077》這樣出色的世界觀為基礎去創作，真是好興奮云云，他表示，這部作品的野心不是單純將《Cyberpunk 2077》遊戲劇情動畫化，而是為Night City開拓更多新角色及擴大世界觀，將成為觀眾接觸《Cyberpunk 2077》這重口味世界的橋樑。

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