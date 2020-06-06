《Cyberpunk 2077》Xbox One X限量版搶先開箱：機械感滿分有驚喜

新世代主機將在今年推出，今代的主機遊戲也接近尾聲，不過仍有多隻玩家期待已久的作品趕在尾班車上架。《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）早在 2013 年推出概念預告片後，已引起玩家極大的關注，雖然遊戲在 9 月 17 日才推出，不過 Xbox One X 的《Cyberpunk 2077》限量版已經上架，一齊先睹為快，看看這部限量版有什麼特色。

未來機械風格 Xbox One X

《Cyberpunk 2077》Xbox One X 限量版用上遊戲主題的未來機械風格，機身正面採灰藍黃的遊戲配色，如同幾個零年組合起來的機械品。機面採用鐳射刻蝕技術模仿掉漆效果，造舊味道突出《Cyberpunk 2077》世界的風格。機底一轉基調，改用黑灰色的設計，如同 Johnny Silverhand 的衣著，同樣印上角色服裝背面的「鬼」圖案，呈現出和正面完全不同的感覺。「No Future」字樣更有著夜光效果，這部主機絕對不能只放在櫃台角落。

《Cyberpunk 2077》Xbox One X 限量版開箱（陳錦洪 攝）

全球限量 45000 部（陳錦洪 攝）

開機位有驚喜

機側可說是底面兩種風格的結合體，上層保留藍灰的機械設計，邊角同樣有掉漆效果；下層沿用全黑設計，用上不同的 code 和編號，增加機械零件的感覺。機側中央位置印有「強力磁場」字句，再次呼應《Cyberpunk 2077》遊戲內容。而且開機時，《Cyberpunk 2077》限量版會發出如機械發動的效果聲，並非一般的開機響聲。

由奇洛李維斯飾演 Johnny Silverhand （《Cyberpunk 2077》官方圖片）

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黑白不對稱手掣

《Cyberpunk 2077》Xbox One X 限量版的手掣也別具特色，黑白不對稱的設計，左邊的白色金屬感就有如 Johnny Silverhand 的金屬手臂。右邊黑色的部分也加上「No Future」字樣，背面的電池蓋同樣有「鬼」圖案和「*2077」的標誌。這套限量版設計頗有心思，《Cyberpunk 2077》粉絲值得留意一下。

《Cyberpunk 2077》限量版主機手掣（陳錦洪 攝）

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