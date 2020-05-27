《CYBERPUNK 2077電馭叛客》港版預約開始　超豐富預購特典

《CYBERPUNK 2077電馭叛客》神級AAA大作最近終於公布香港版行貨的預購情報，無論是PS4/XB1或是PC的機迷都要留意了：

香港批發商Epicsoft HK近日公布《CYBERPUNK 2077電馭叛客》的預購情報。由佛心開發商CD Projekt RED推出的遊戲本身已賣大包，其普通版已經會附送「夜城明信片」、「夜城地圖」、Samurai等Logo的數張貼紙，及「WORLD COMPENDIUM」世界設定集。而無論是實體版或者是數位版，均會送大量下載內容包含「遊戲原聲音樂」、「精選畫冊」、「資料設定集」及「手機/電腦桌面」的下載代碼。普通版送這樣多東西，佛心程度世所罕見。

遊戲的普通版已經賣大包（CD Projekt RED/Epicsoft HK）

而港版預購方面，PS4或XB1版會追加八個 Cyberpunk 2077 幫派的「布章套組」，以及甚有遊戲風格的「A2海報」。而PC版除了上面兩項，更會追加多一個虎鉤眾幫會的「鎖匙扣」。要留意預約特典數量有限，除了PC版是確定有布章套裝之外，其他是送完即止。售價方面PS4及XB1版均為HK$468，PC版則是HK$388。

香港版預約特典，PC版才有左下的鎖匙扣（CD Projekt RED/Epicsoft HK）

至於HK$2085的典藏版全世界熱搶，基本上是肯付錢也未必買到。Epicsoft HK現時就舉行預約升級典藏版的活動，預約PC版的玩家可經電郵參加，名額5位可羸得典藏版、20位嬴得Cyberpunk 2077漫畫。詳情可參閱其活動網頁。

一箱難求的典藏版（CD Projekt RED/Epicsoft HK）

全港各預訂店情報：