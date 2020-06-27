The Last of Us 2首周銷量破400萬　粉絲聯署投訴要求改爭議劇情

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Naughty Dog 推出的《最後生還者 二部曲》（The Last of Us Part II）截至 21 日止銷量突破 400 萬套，為 PS4 推出以來銷售最快的獨占遊戲，SIE PlayStation 全球行銷副總裁也發文祝賀，同時開發團隊也在推特釋出賀圖。

SIE PlayStation 全球行銷副總裁 Eric Lempel 在官網部落格表示沒有廣大粉絲的支持不可能達到此里程碑，《最後生還者 二部曲》歷經多年打磨為互動式娛樂設立新標竿，同時也是遊戲領域的大規模創新，將遊戲機制與故事性融合，帶來了銷售最快的獨佔遊戲。Naughty Dog 副總裁與《最後生還者 二部曲》遊戲總監 Neil Druckmann 也在官網發表感言，同時官方推特也釋動圖慶祝此事，但玩家也在底下強烈質疑官方預告不實等問題。

遊戲總監 Neil Druckmann：「我們非常感謝全球百萬粉絲，過去一週內玩了《最後生還者 二部曲》並與我們分享體驗，我們開始講述一個新的故事、一個處理困難的主題，並且以意想不到的方式挑戰你，聽到你們這麼多人對這段經歷的共鳴，以及目睹它引發深思熟慮的討論，實在令人難以置信。

「我們也被你們的創造力所鼓舞，無論是拍照模式下的圖片，還是令人瞠目结舌的 GIF 動圖，還有使用艾莉的吉他錄製的歌曲。《最後生還者 二部曲》的誕生要感謝 Naughty Dog 旗下數百名才華洋溢充滿熱情的開發者努力，我們可以想像，沒什麼比看到同樣熱情玩遊戲的反應更榮幸的了，感謝你們幫助我們達到這驚人的里程碑。」

（Twitter@Neil Druckmann擷圖）

但並非所有人都滿意《最後生還者 二部曲》的表現，在請願網站 Change.org，玩家以喬爾的名字（Joel Miller）發起了連署活動，要求重製劇情的部份。目前已經獲得超過三萬人響應。

在連署網頁上提到：「本作提供了出色的遊戲玩法，但是在故事情節簡直一團糟——他們殺了我們最喜愛的角色，整個遊戲的一半時間都與 Abby 相伴，而不是 Ellie，我們希望 Naughty Dog 用 Joel 在所有預告片提供的場景重製遊戲，而非在回憶中呈現，我們需要故事重製，至少不同結局的 DLC，對於《最後生還者》的粉絲來說，這是極大的不尊重，他們等待七年，應該獲得比現在還好的發展，我們支付了 60 美金，而且我們有權要求進行更改」

（Change.org擷圖）

《最後生還者 二部曲》的首周銷量，其實是反映了全球粉絲對《最後生還者》的高度評價，但是在遊戲推出後，劇本爭議的事情以及預告片不實的問題依然引發玩家不滿中。

【相關圖輯：The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 艾莉潛行訓練手冊入手方法

+2

【相關圖輯：The Last of Us 2 最後生還者2攻略：全流程簡易圖卡下載

+7
+6
+5
The Last of Us 2創意總監編劇回應劇情爭議　結局因艾莉仍存善念
The Last of Us 2評價兩極無阻銷量　四年來英國銷售速度最快作品
【Last of Us 2 最後生還者2】劇情深入分析　5大原因令Fans反感
《The Last Of Us Part II》引全球罵戰「糞作」與「神作」的距離
The Last of Us 2 最後生還者2 宅民評測影片：劇情真係咁差?
The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽：好好玩 畫面神
《The Last of Us 2》官方爆有超隱藏劇情　全程資源不足製緊張感

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。