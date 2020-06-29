《Tales of Arise》傳奇系列新作宣布延期　製作人富澤祐介致歉

台灣 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）今日宣布，原定於 2020年發售的 PS4／Xbox One／STEAM 《傳奇》系列新作《破曉傳奇》（Tales of Arise）繁體中文版將延後發售。為了向系列粉絲及新進玩家展現更優質的體驗，開發團隊正在竭力調整並改善遊戲品質。最新發售日將於日後公布，對於期待已久的玩家致上最深的歉意，也感謝各位的體諒。以下是製作人富澤祐介帶給玩家的訊息。

《破曉傳奇》將延後發售！點擊大圖睇睇精彩遊戲畫面▼▼▼

致期待《破曉傳奇》的玩家：

如公布的訊息所言，原定於2020年內發售的《傳奇》系列最新作《破曉傳奇》將延後發售。本作力求以最新技術呈現全新的視覺表現，以展現《傳奇》系列中的奇幻旅程並提供系列粉絲熟悉卻不同的革命性體驗，同時向從未接觸過該系列的RPG玩家們展示耳目一新的魅力。團隊以此為目標的同時，仍不斷努力朝著原定發售時程前進。

即使在疫情的影響下，團隊仍然努力地尋找最適宜的工作模式，以期在最小的影響下繼續進行遊戲開發。然而，為了提供讓更多玩家感動並滿意的高品質遊戲體驗，經過慎重考慮後，我們決定延長製作時間並延後發售。

『發售時間未定』並不代表開發狀況不明朗。與之相反，團隊正朝著明確的方向邁進，並努力創造更佳的遊戲內容，請各位玩家安心。還請各位耐心期待接下來將陸續公開的遊戲情報。為了表示發布發售延遲的歉意，並展現製作團隊迎向破曉般全力開發的決心，在此提供一張可做為電腦桌布或視訊會議背景的圖片，希望能傳達團隊的心意。歡迎各位玩家自由下載使用。

在此對於期待已久的各位玩家，表達深深的感謝與歉意。今後也請您繼續支持《破曉傳奇》及《傳奇》系列。

《破曉傳奇》製作人 富澤祐介