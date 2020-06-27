希萌創意發行、台灣獨立研發團隊Pupuya Games開發中3D動作設計遊戲《 Little Witch Nobeta 小魔女諾貝塔 》已經在Steam展開搶先體驗階段，以限期九折特價促銷的價錢販售中。由人設吸睛的可愛小魔女，拐騙玩家進入一趟苦痛冒險。

《小魔女諾貝塔》開端並沒有太多描述，你只知道她得進入古堡，前往王座，而王座到底有什麼目前一無所知，途中你會遇到一隻會說話的貓，貓會說話在此類奇幻遊戲並不稀奇，但是賦予的台詞相當人感到粗魯不禮貌就蠻有趣的，貓會叫主角閉嘴，而編輯也希望他只會喵喵叫可能更好。早期體驗階段給予的文本數量並不多，因此讓劇情帶入感並沒有相當強烈。（點圖放大▼▼▼）

遊戲主要靠擊敗生魂取得點數來投資小魔女的屬性，六種屬性都確實影響到戰鬥主體的難度，好在遊戲給的點數相當大方，前期你甚至可以考慮好好探索打怪累積點數，增加首領戰的容錯成本。

但諾貝塔的魔法就相當讓編輯印象深刻，起初你只有秘法系魔法，隨著探險進度還能取得冰魔法與火魔法。魔法的使用相當簡單，只要用滑鼠點擊就像一般的FPS射擊遊戲一樣，「魔彈少女」諾貝塔是編輯對她的第一印象，在有點科技味的法陣界面下，所有魔法都有普通射擊、以及等同聚氣的詠唱大招兩種變化，因此有著不同的作用方式。（點圖放大▼▼▼）

像是秘法攻擊，詠唱完的貫穿能力與攻擊距離，簡直就是一把狙擊槍。冰魔法普攻就是連發的衝鋒槍，詠唱完成則變成能鎖定複數目標的光束攻擊。火魔法普攻就是進距離的散彈槍，不過要小心近距離連自己都會受傷，但是詠唱完成後你就便成了所謂的近戰法師。雷魔法詠唱後更是能夠增加魔女的體術能力，讓周遭看起來像是慢動作攻擊。

加上搭配手杖攻擊這一切又變得不一樣了，詠唱時走路會變得非常慢而且具危險性，但透過即時閃避能加速詠唱速度、或者杖擊怪物來回覆魔力。可以看得出設計者相當鼓勵玩家近戰攻擊。在遊戲的體力值限制下，你無法作到連續閃避，因為見底就可以看到可愛的小魔女仆街，之後大概就多半被怪物送回女神像。沒錯，在其可愛的外表下，這款有類似《黑暗靈魂》一樣不想與玩家妥協的高難度設計，但因為怪物跟角色模組都相當可愛，多少減緩了這種苦痛感，但死多了還是會讓人想摔滑鼠。（點圖放大▼▼▼）

這些可愛的怪物外表也只是欺騙你的一種作用，遊戲中的生魂怪物侵略性相當大，已經是戳一下每個都像John Wick一定找到你給你死的程度，而且他們還有著不合理的霸體狀態，如果不熟悉怪物的動作模式，近戰連擊相當吃虧，尤其是還有個巨剪人偶的攻擊模式會從畫面外攻擊，在狹窄的通道中簡直是死亡殺手冠軍，而他們基本上追尾都追的相當徹底。

搶先體驗階段僅有三關，總體時間至少會花費玩家三小時的探索時間，相較於前兩關，最後一關的難度與關卡複雜度直線上升。有開啟關卡的捷徑讓人想到《黑暗靈魂》，但是可能還是希望有地圖性的界面可以參考探索方位。熔岩大廳的小怪打起來更像是某些射擊遊戲，牆壁與柱子會是你觀察敵情的好地方，因為生魂們會從你想不到的地方對你狙殺。（點圖放大▼▼▼）

在首領設計方面，第一個「幽靈盔甲」作為入門首領還算友善對待玩家，第二個生魂人偶首領在你有冰魔法的狀態下也算好處理。但本版本最終關卡的生魂人偶，則讓編輯感受到了開發者的惡意。若從未接觸魂系列遊戲，在此時應該會相當有挑戰性。正常難度下如果感到挫折是可以改為簡單，但是就有種認輸的感覺，因為兩種難度的差異性相當大，不過手殘玩家還是有可能在簡單難度被教訓。

搶先體驗版的《小魔女諾貝塔》關卡的氣氛呈現不錯，但是背景音樂來說只有第二關比較不讓人感到煩躁。核心的魔法戰鬥可以給你相當深刻的印象。但是動態操作建立在你學習的魔法方式會有所差異，像是風魔法二階才能讓你空中受身。可是在怪物的霸體動態下，遊戲設計更希望你判讀正確的時機進行攻擊，否則總是吃虧。（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

推出搶先體驗階段讓玩家感受本作的調性是立意良好的，但在刻意受苦與造成玩家體驗的煩躁感下，本作推薦使用鍵盤滑鼠操作，但是會有發生卡鬼鍵的錯誤，希望在正式版能夠拿捏的更為恰當與修正。

本作是由單人開發者Pupuya所打造的核心戰鬥體驗，搶先版將帶給你至少三小時的樂趣，感受受苦之旅也能飄香，是會讓編輯期待本作的潛力，據開發團隊表示完成版將會有六大關卡的規模，如果你想搶先感受，Steam九折特價中直到7月1日為止。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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