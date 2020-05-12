神作再臨？外媒爆料Diablo2暗黑破壞神2即將重製 / 高清化！

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Diablo 2 重製？】過去一兩年對遊戲界巨頭暴雪來說頗為難過，既有Diablo Immortal、Blitzchung聰哥事件等尷尬事件，又有魔獸爭霸3重製版淬鍊重生完成度低評價低落等。2020年暴雪自然希望一洗頹風，最近就有外媒爆料暴雪即將重製經典遊戲《Diablo 2》（暗黑破壞神2）。

法國遊戲媒體「Actugaming」早前爆料，指Blizzard暴雪正在開發《Diablo 2》暗黑破壞神2的高清化版本。由於原文為法文，以下為將原文使用Google翻譯譯至英文後筆者理解的內容，也許和原文內容有所出入：

Actugaming指他們有「十分接近開發」的消息來源，指暴雪正在對《Diablo 2》進行高清化（Remaster）；遊戲將會命名為《Diablo 2 Resurrected》（重生）。遊戲原預定在2020年第四季推出，但受疫情影響，推出時間可能會稍為延後。開發工作將由Activision旗下的Vicarious Visions（代表作《Tony Hawk》系列）支援，值得一提是Vicarious Visions同樣參與了曾經由動視發行的遊戲《Destiny 2》（天命2）的開發。

Actugaming也指出雖然目前沒有任何圖片情報，但遊戲的發售日早已定在2020年第4季，目前仍未知Blizzard打算於何時正式公布此作；有可能會在即將舉行的網上game show「Summer Game Fest」又或11月的Blizzcon暴雪嘉年華中亮相。

固然這只是完全無根據的爆料，不過這家Actugaming在去年Blizzcon開始之前就己「準確預測」Blizzcon中將會發表《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》、《魔獸世界：暗影之境》等作品，既有成功先例，那麼這家媒體的爆料也是可以留意一下。不過，若純以常理分析，對Blizzard來說現在並不是重製Diablo 2的好時機，畢竟他們已經有《Diablo 4》和《Diablo Immortal》兩款暗黑破壞神系列作品準備要推出了，再出Diablo 2重製的話，似乎也只是分薄自己的客源。

▼▼ Diablo 2 原版遊戲畫面 ▼▼

最後是撰文之時Blizzard方面並未對相關報導發表任何評論或回應。雖然Diablo 2是個值得一玩再玩的好遊戲，不過暴雪最近在重製遊戲上並未能給予玩家信心，即使Diablo 2真的重製，也許先保持觀望態度比較好。而對於肺炎疫情未完、工作以外長期在家自肅的筆者來說，現在最想要的不是Diablo而是「Dabinlo」，好想打邊爐啊...

ChinaJoy電玩展無懼疫情宣布七月如期舉辦　首屆線上雲展同期開放
名聲優小倉唯開設Twitter帳戶 馬上遭到宅宅「類起底」不禮貌行為
《動物之森》「六月新娘」限定婚禮主題家具、服裝、玩法率先看
PS5傳6月公開即時官網開訂年尾派貨　買PS4遊戲免費升級PS5版
平過1折！SQUARE ENIX EIDOS 54合1 超平Steam套餐劈價至300有找
《動物森友會》連線八大惡行　無品玩家登島斷線全員攬炒
【動物森友會／動物之森】手機模擬Amiibo　任選動物居民入住
《半妖之夜叉姫》犬夜叉續集動畫 高橋留美子負責「犬二代」人設
超音鼠 2020東京奧運手遊上架　單手操控Sonic挑戰競技項目
【TGS 2020】受東奧停辦，肺炎影響！東京遊戲展宣布變為線上舉辦
《動物之森》無限複製 Bug 升級？ 1x1 金招財貓、金磚都得
【動物之森】日玩家疑用複製BUG 機票出事　任天堂ID ﹑Save 無晒
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。