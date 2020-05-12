神作再臨？外媒爆料Diablo2暗黑破壞神2即將重製 / 高清化！

【Diablo 2 重製？】過去一兩年對遊戲界巨頭暴雪來說頗為難過，既有Diablo Immortal、Blitzchung聰哥事件等尷尬事件，又有魔獸爭霸3重製版淬鍊重生完成度低評價低落等。2020年暴雪自然希望一洗頹風，最近就有外媒爆料暴雪即將重製經典遊戲《Diablo 2》（暗黑破壞神2）。

法國遊戲媒體「Actugaming」早前爆料，指Blizzard暴雪正在開發《Diablo 2》暗黑破壞神2的高清化版本。由於原文為法文，以下為將原文使用Google翻譯譯至英文後筆者理解的內容，也許和原文內容有所出入：

Actugaming指他們有「十分接近開發」的消息來源，指暴雪正在對《Diablo 2》進行高清化（Remaster）；遊戲將會命名為《Diablo 2 Resurrected》（重生）。遊戲原預定在2020年第四季推出，但受疫情影響，推出時間可能會稍為延後。開發工作將由Activision旗下的Vicarious Visions（代表作《Tony Hawk》系列）支援，值得一提是Vicarious Visions同樣參與了曾經由動視發行的遊戲《Destiny 2》（天命2）的開發。

Actugaming也指出雖然目前沒有任何圖片情報，但遊戲的發售日早已定在2020年第4季，目前仍未知Blizzard打算於何時正式公布此作；有可能會在即將舉行的網上game show「Summer Game Fest」又或11月的Blizzcon暴雪嘉年華中亮相。

固然這只是完全無根據的爆料，不過這家Actugaming在去年Blizzcon開始之前就己「準確預測」Blizzcon中將會發表《暗黑破壞神4》、《鬥陣特攻2》、《魔獸世界：暗影之境》等作品，既有成功先例，那麼這家媒體的爆料也是可以留意一下。不過，若純以常理分析，對Blizzard來說現在並不是重製Diablo 2的好時機，畢竟他們已經有《Diablo 4》和《Diablo Immortal》兩款暗黑破壞神系列作品準備要推出了，再出Diablo 2重製的話，似乎也只是分薄自己的客源。

▼▼ Diablo 2 原版遊戲畫面 ▼▼

最後是撰文之時Blizzard方面並未對相關報導發表任何評論或回應。雖然Diablo 2是個值得一玩再玩的好遊戲，不過暴雪最近在重製遊戲上並未能給予玩家信心，即使Diablo 2真的重製，也許先保持觀望態度比較好。而對於肺炎疫情未完、工作以外長期在家自肅的筆者來說，現在最想要的不是Diablo而是「Dabinlo」，好想打邊爐啊...