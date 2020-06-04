動物之森島主紀念過世祖父母　「章丸丸」一句回應感動萬千網民

【動物之森 / 動物森友會感人時刻】任天堂（Nintendo）Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）與島民（村民）的互動，往往觸動人心。近日有海外玩家分享自己一則小故事，結果島民「章丸丸」一句意外回應，感動了萬千網民！

《動物之森》玩家Jess Hoff上月底在Facebook分享自己的故事，指上月是其爺爺嫲嫲的海上軍事葬禮，但由於海軍及COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情問題，家人無法參加葬禮，亦無法相聚。

Jess Hoff十分想念爺爺嫲嫲，於是在《動物之森》打造了紀念爺爺嫲嫲的空間，以解思念。

（Jess Hoff Facebook）

直到有一天，Jess Hoff見到島民章丸丸竟然來到紀念爺爺嫲嫲的地方，於是她上前聊聊天，結果章丸丸這句意外回應暖透了心，Jess Hoff瞬間感動落淚，感謝章丸丸。

這句話，亦感動了萬千網民，究竟章丸丸回應了什麼呢？

章丸丸就是說了這句話 ↓↓↓（點小圖放大看）

當然，章丸丸這句說話或許只是望到搖搖椅的指定台詞，但有時這些說話，更顯溫馨觸動人心。

資料來源：Jess Hoff Facebook

▼▼▼相關圖輯：有玩家分析訪客登島機制▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

動物之森│台灣故宮博物院真品免費下載 清明上河圖、翠玉白菜都有

（台灣故宮博物院）

台灣故宮博物院在其網站「故宮Open Data專區」開設「動物森友會專區」，讓玩家下載多款經典文物素材，包括翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，以及為人熟悉的清明上河圖等，看看要把哪款放在島上吧。

↓↓↓ 22款文物QR Code ↓↓↓

+ 24 + 23 + 22

相關報道：《動物之森》升級變藝術館！大都會博物館40萬展品QR code免費拎

▼▼▼ 相關圖輯：《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技 ▼▼▼