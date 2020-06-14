【動物之森／動物森友會】攻略總集｜圖鑑﹑賺錢﹑QRCode一文睇盡

遊戲動漫
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【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】自三月推出後，宅民黨為眾多島友分享了各種《動物之森》的攻略心得，遊戲推出三個月，仍有新玩家陸續加入，本篇將把過往的攻略整合（持續更新），讓你能早一步熟悉島上生活，打造一個別具特色的小島。除一系列的心得外，玩家人數眾多的《動物之森》，也引發出不少趣聞和創意玩法，如果你已經掌握遊戲基本概念，這些內容可能幫到你用新的角度享受遊戲。

↓↓↓賺鈴錢心得↓↓↓

相關文章連結→→高效率取鐵礦石及賺鈴錢←←

用盡礦石資源，敲打最多 8 次取得 16,100 鈴錢：

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相關文章連結→→發光洞種金錢樹及最大值建議←←

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相關文章連結→→炒賣大頭菜，價格計算機幫你掌握大頭菜的走勢←←

↓↓↓6 月魚類和昆蟲圖鑑↓↓↓

6月魚類圖鑑、物價　鯊魚來襲！

《動物之森》6 月魚類圖鑑（北半球）／全 55 種，14 種為 6 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

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6月昆蟲圖鑑、物價！螢火蟲夏祭

《動物之森》6 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 48 種，6 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

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↓↓↓DIY 方程式取得方法↓↓↓

每日必做：問島民拎 DIY 方程式

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連動手機版《口袋營地》　免費拎10款活動物品

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日玩家整合 Nook 商店傢俱圖表

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↓↓↓金斧頭 DIY 方程式入手教學↓↓↓

金斧頭入手教學！唔使扔落河嘅

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流星雨取大星星碎片及星座碎片，製作星座 DIY 傢俱

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↓↓↓全花朵配種方法↓↓↓

異色花配種攻略！海外玩家整合最簡單易明方法

↓↓↓解鎖美術品展覽室﹑分辨名畫真偽↓↓↓

美術品騙案？一文分辨名畫真偽

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假美術品更值得收藏？玩家發現贗品奇妙變化

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↓↓↓更改島嶼音樂方法↓↓↓

動畫樂譜分享　島民唱動畫主題曲

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↓↓↓素材島種類↓↓↓

20 個素材島圖鑑　了解素材分佈

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↓↓↓遊戲角色改造↓↓↓

面部彩繪 DIY 分享　原來可以幫角色設計瀏海？

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「六月新娘」結婚主題素材分享　婚紗「我的設計」（更多設計可進入連結觀看）

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過百件動漫、遊戲服飾 Code 分享（更多設計可進入連結觀看）

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50 套和服 QR Code 分享（更多設計可進入連結觀看）

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↓↓↓《動物之森》趣聞分享↓↓↓

駭客免費派傑克貓　抗衡RMT黑市買賣

中國玩家自製巨型「動物之森限定版 Switch」　JoyCon 設計極細緻

《動物之森》外國玩家設計新動物島民　可愛程度媲美傅珂？

茶茶丸哭哭喊包人氣爆升 美日玩家均中毒

《動物之森》可以追女仔？《動物森友會》爆紅全因20至30歲女玩家

《動物之森》衍生新職業？玩家上島幫你除草　需求極大要招募員工

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