【動物之森／動物森友會】攻略總集｜圖鑑﹑賺錢﹑QRCode一文睇盡

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】自三月推出後，宅民黨為眾多島友分享了各種《動物之森》的攻略心得，遊戲推出三個月，仍有新玩家陸續加入，本篇將把過往的攻略整合（持續更新），讓你能早一步熟悉島上生活，打造一個別具特色的小島。除一系列的心得外，玩家人數眾多的《動物之森》，也引發出不少趣聞和創意玩法，如果你已經掌握遊戲基本概念，這些內容可能幫到你用新的角度享受遊戲。