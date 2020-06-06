動物之森｜60款夏季素材！貝殼彩磚水紋地板、希臘風建築及沙灘畫

遊戲動漫
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【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】《動森》北半球玩家在6月踏入夏季了，首要任務當然是完成「六月新娘」活動和搜齊夏季DIY方程式。日本《動森》神人玩家輩出，炮製出大量充滿夏日風情、陽光與海灘暑假Feel的Chill爆素材。本文搜集了近60款激正＋靚爆夏季素材畀大家下載收藏慢慢玩，包括池水碧波夢幻玻璃地板、希臘愛琴海風情窗台壁板、海灘貝殼珊瑚彩磚、麻質編織地毯等等。

海灘貝殼珊瑚碎片彩石地磚

來源︰Twitter@yamaji_maya@allotment31@nkmrnaostarvery@yuuk_9180@_manoam（點擊放大圖片細睇素材）：

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麻質通花編織地毯

來源︰Twitter@melt_mori@mizmiz25@tomopi108（點擊放大圖片細睇素材）：

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泳池水紋玻璃地板／河道水路地磚

碧水夢幻！波光粼粼！

來源︰Twitter@Luminemiro@tobi_mia／@game10sk（12（點擊放大圖片細睇素材）：

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超浪漫冧爆女友LOVE LOVE沙灘畫／「天地一沙鷗」海鷗影子

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小池塘／荷葉

來源：Twitter@tobi_mia@oimo_mori（點擊放大圖片細睇素材）：

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白色地磚／歐陸奇幻風彩石地磚／沙色格仔地磚

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白色木地板

來源：Twitter＠AI_Cafe10（點擊放大圖片細睇素材）：

希臘風愛琴海仿窗台建築壁板

來源：Twitter@Luminemiro@m_00mi（點擊放大圖片細睇素材）：

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礁石排水渠

來源：Twitter@rerererekn（點擊放大圖片細睇素材）：

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