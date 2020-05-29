【動物之森】猩猩愛偷拍？動森村民爆笑時刻逐格睇　你見過未？

【動物之森村民 / 動物森友會】任天堂Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》有幾百位村民陪大家遊玩，各有個性，但原來牠們的日常私生活亦非常有趣。近日有日本玩家分享其村民鄰居搞笑片段，猩猩阿保竟然會奸笑着用手機偷拍？

《動物之森》島主們，平日有否觀察村民會做什麼呢？日本Twitter網民ミルタンク@あつ森就記錄了村民不為人知的另一面，其中猩猩阿保在沙灘看到正在曬太陽的狼女畢安卡，竟然取出手機偷拍睡姿，還要邊影邊「奸笑」，如果畢安卡知道了，一定會如其名感到「不安（畢安）」了。

(Twitter)

除了偷拍，阿保又會坐在電腦前邊搖邊笑，是在做什麼呢？

(Twitter)

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動物之森│台灣故宮博物院真品免費下載 清明上河圖、翠玉白菜都有

（台灣故宮博物院）

台灣故宮博物院在其網站「故宮Open Data專區」開設「動物森友會專區」，讓玩家下載多款經典文物素材，包括翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，以及為人熟悉的清明上河圖等，看看要把哪款放在島上吧。

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