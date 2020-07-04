世界級格鬥電競賽EVO創辦人Joey Cuellar，昨（2）日被知名格game老手CrackPr0n發文爆料，自己曾在2001年時，Joey沒有事前表明自己是男同性戀者，卻以開玩笑、打賭的方式誘騙他進廁所展示自己勃起的陰莖。

EVO格鬥賽創辦人 Joey Cuellar

EVO本身已經因為肺炎疫情而取消實體賽，最終改為由7月4日起，連續於週末以網上對戰／直播方式舉行《EVO Online》，事件發生後，《街頭霸王》CAPCOM、《鐵拳7》BANDAI NAMCO以及《Mortal Kombat 11》亦瞬即宣布停止參與活動，《EVO Online》餘下比賽住部即時中止，EVO母公司同時宣布，即時解除Joey Cuellar一切職務。

CrackPr0n在發文中透露，他在9歲（1992年）開始跟哥哥去遊戲機中心打滾，如今不少知名電競選手，人稱「MrWizard」的Joey Cuellar亦是在當時認識的其中一個朋友，對方時常以半Jackass無厘頭、半金錢利誘的方法，跟10來歲的年青人打賭：「我就唔信你敢脫清光跳落泳池！你跳我就畀200個coins你打機！」CrackPr0n自認當時也年少無知，後來有次因為Joey Cuellar認為亞洲人的「尺寸」小，CrackPr0n卻自信「尺寸」比一般人大，最後以20美元打賭，CrackPr0n在廁所看AV片後向Joey Cuellar展示勃起的性器官。事主直至數年後，才在朋友口中得知Joey是同性戀者，但仍將事件收在心中，當作一次年年輕時犯下的錯。

My own story in the FGC



Read: https://t.co/DJbPt0GrQZ — Mikey~ CrackPr0n (@PyronIkari) July 2, 2020

Joey Cuella 亦在Twitter發布聲明表示歉意，他表示自己以前是年少無知，魯莽偷玩，卻從來沒想過要傷害人，20年後今日，他成熟了很多，對自己的所作所為感到慚愧，並不會找任何藉口，希望自己會改過自新成為一個更好的人。

I'm sorry. I never meant to hurt anyone. I was young and reckless and did things I'm not proud of. I have been growing and maturing over the past 20 years, but that doesn't excuse anything. All I have been trying to do is become a better person. Once again, I'm truly sorry. — Joey Cuellar (@MrWiz) July 3, 2020

事件發生19年後的今日，CrackPr0n終一定決心將真相公開，他表示目的單純想防止這類#MeToo事件不要再發生在任何男性或女性身上，並請大家不要blame the victim，質疑自揭傷口的人別有用心。