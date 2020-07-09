《怪物農場2》移植重製Switch、手機推出！收錄400種以上怪物

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日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）宣布，預定於 2020 年在 Nintendo Switch 家機與 iOS／Android 等手機平台上，推出旗下人氣作《怪物農場》二代《怪物農場2》（Monster Farm 2／モンスターファーム2）登場。

《怪物農場2》為日本 Tecmo 於 1999 年在 PS 主機上推出，讓玩家們可以從音樂 CD 取得各式各樣怪物，並在自己的農場裡進行培育養成，然後讓自己培育出來的怪物出賽大會，並在對戰中不斷過關斬將獲得最後優勝的人氣怪物養成模擬遊戲《怪物農場》系列作二代。同時在遊戲中，不但將會有更多須滿足特定條件才能從 CD 內叫出的隱藏怪物登場外，還將會收錄系列史上最多數量的怪物與技能數量，因此在 PS 主機上推出後受到許多玩家們好評喜愛。

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至於這次預定推出的 Switch／iOS／Android 重製版，是官方繼 2019 年 11 月在手機、12 月在 Switch 主機上重製推出的一代重製版之後，再度將二代內容重新移植的重製版。在這次的二代重製版中，除了將會保留過去 PS 版豐富的對戰玩法與怪物收集養成等內容外，還將會收錄總計多達 400 種以上的怪物登場，讓玩家們可以來培育自己最強的怪物之王，再度稱霸大賽締造新的傳奇！

附帶一提，本次重製版除了將會支援同平台（例如Android版與Android版、Switch 版與 Switch 版）之間的「石盤再生」，藉此讓玩家們讀取前作記錄存檔的怪物再度登場外，也將會把之前 PocketStation 的小遊戲再度重新收錄。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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