Sony宣布投資Epic Games 2.5億美元　合作強化最新技術及線上服務

隨著 Epic Games 最新版遊戲引擎 Unreal Engine 5 於 2020 年 5 月正式公開，與 UE 引擎有緊密合作關係的 Sony，宣布將針對 Epic Games 進行戰略性投資，將出資 2 億 5,000 萬美金，以強化最先端技術與線上服務發展。

據雙方表示，這次雙方的合作，將會以擴大最先端技術、娛樂內容與線上服務發展作為雙方共通目標來進行強化合作，希望藉此提供玩家與開發者獨特的體驗，並加深 Sony 與 Epic 的合作關係。附帶一提，目前 Epic Games 除了 Sony 外，同時也有接受 Tencent 騰訊與 Disney 迪士尼的出資合作。而隨著這次 Sony 的投資，將可取得 Epic 約 1.4％左右的股價，Epic 的預估市值，也將因為這次的投資而變更為 178 億 6,000 萬美金。

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而針對這次的投資合作，Sony 會長兼社長 CEO「吉田憲一郎」表示，「Epic 在畫面等各方面都擁有優秀的技術，不但有著 Unreal Engine 引擎等眾多創新內容，帶動遊戲引擎的發展進化，還有像是《要塞英雄 Fortnite》那樣的獨創娛樂體驗。透過這次的投資，我們將摸索如何深化與 Epic 之間更進一步的合作關係，不只在遊戲分野，也希望能在急速發展的數位娛樂領域，提供用戶與業界令人欣喜的價值與服務。」

而 Epic Games, Inc. 創辦人 CEO「Tim Sweeney」則是表示，「Sony 與 Epic 雙方不管在創作或技術等各分野都有密切交集，在融合音樂、電影的即時 3D 社群經驗方面也有相同的視野。藉由我們這次的合作，將會為所有用戶與內創作者，提供更加公開並容易使用的數位商業生態系統。」

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