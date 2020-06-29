【2020年7、8月遊戲時間表】PS4、Switch、PC、XB1全平台精選推介

遊戲動漫
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【2020年7、8月遊戲時間表】《THE LAST OF US PART II》於6月為遊戲界炒起熱話，但除此之外5、6月幾乎沒有大作推出，幸好來到7月PS4和Switch都有點生氣，特別是《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》這隻被稱為「PS4最後光輝」的遊戲終於推出，另外還有《刀劍神域 SAO：Alicization Lycoris》、《多啦A夢牧場物語》及街機移植的《機動戰士高達GUNDAM EXVS MBON》等，而7月尾《仁王2》更有大型新DLC上架，這個暑假遊戲迷都不怕悶了。

《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》感覺上集合了《隻狼》、《仁王》及《RDR2》等超級大作的元素，被認為是PS4最後一隻神級作品，一再推遲後終在7月推出，遊戲迷必玩！

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8月份不如7月般多遊戲推出令《足球小將RISE OF NEW CHAMPIONS》成為唯一注目大作。

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