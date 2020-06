【2020年7、8月遊戲時間表】《THE LAST OF US PART II》於6月為遊戲界炒起熱話,但除此之外5、6月幾乎沒有大作推出,幸好來到7月PS4和Switch都有點生氣,特別是《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》這隻被稱為「PS4最後光輝」的遊戲終於推出,另外還有《刀劍神域 SAO:Alicization Lycoris》、《多啦A夢牧場物語》及街機移植的《機動戰士高達GUNDAM EXVS MBON》等,而7月尾《仁王2》更有大型新DLC上架,這個暑假遊戲迷都不怕悶了。