PS5《蜘蛛俠 Miles Morales》 遊戲光碟盒曝光　封面融入主機配色

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【PS5】主機外型和配置都已經公開，大多數玩家現在已心無旁騖等 PS5 推出的一天，Sony 就在今日（10 號）突然放出 PS5 實體版遊戲光碟盒的設計，更用上《Marvel's Spider-Man：Miles Morales》作示範。玩家又覺得 PS5 遊戲光碟盒的設計，是否比前代出色呢？

↓↓↓先看 PS5 真身及配件（點圖放大睇） ↓↓↓

+7
+6
+5

PS5 遊戲光碟盒外型設計，改用白色刊頭（官方圖片）

PS5 遊戲光碟盒

雖然越來壞多玩家買數位版遊戲，直接開機就能遊玩，但仍有部份玩家有收藏實體遊戲的興趣，因此遊戲盒的設計仍是不少玩家要留意的重點。SIE 在官網公開了 PS5 實體遊戲光碟盒的外型，一改藍色的刊頭配改，用上 PS5 主機相同的白色主軸。盒子則沒有改變，繼續使用半透明藍色。

+2

《Marvel's Spider-Man：Miles Morales》

首個 PS5 遊戲盒的封面，用上《Marvel's Spider-Man：Miles Morales》（蜘蛛俠：麥爾斯·莫拉雷斯）作示範。回顧歷代 PlayStation，都有不同的 Spider-Man 作品，而且評價都不俗。今次換上新主角 Miles Morales，配上 PS5 強勁的機能，相信作為首發遊戲將是大部分玩家入手的對象。

資料來源：PlayStation.Blog

PS5 Marvel's Spiderman續作！跳入蜘蛛宇宙黑人Miles擔正主角

+4
+3
+2

↓↓↓ PS5 已公布的28款遊戲列陣（點圖放大睇）↓↓↓

+24
+23
+22

↓↓↓38 款傳聞開發中的遊戲（點圖放大睇）↓↓↓

+34
+33
+32

↓↓↓PS5 主機及配件售價的傳聞（點圖放大睇）↓↓↓

+23
+22
+21
PS5最快下星期公布！售價比傳聞平得多　還有秘密武器反擊Xbox
PS5平售2500港元？！推出日期、傳聞售價、遊戲配件一文睇盡
PS5可玩PS1/PS2/PS3遊戲？ SIE申請專利打造舊世代遊戲庫
PS5 XSX 遊戲要加價？IDG：不足以彌補成本
PS5主機及配件售價全曝光？比傳聞便宜打平PS4首發　傳11月推出
Steam夏日特賣開鑼 優質遊戲最高1折 最低1美元 一齊玩住等PS5
古惑狼4 Crash Bandicoot 4 PS古早動作遊戲回歸 唔等PS5好快玩到
PS5售價超平？11月20日發售？法國Amazon有回應
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。