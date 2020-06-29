【PS5 / PlayStation 5 消息 / 售價】Sony（索尼）遊戲主機PS5外形已經曝光，不過配件多多的PS5，其售價依然保持神秘。近日就再傳出PS5將比預計中便宜，還透露了各配件售價和推出日期，確實有驚喜。

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▼▼▼ 先看PS5真身及配件 ▼▼▼

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▼▼▼ 由於PS5外形太特別，引來網民惡搞 ▼▼▼

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PS5造形及配件公布後，售價絕對是焦點之一。雖然因應成本，一度有傳PS5售價超貴，可能比PS4貴一倍，惟經常報道PS5消息的@IronManPS5於Twitter透露，PS5售價遠比想像中便宜，與PS4首發價相若。

除了PS5主機，@IronManPS5也透露了PS5手掣、充電器、高清鏡頭、耳機及遙控等配件於北美、歐洲及日本的售價及推出日期，是否入手大家可參考。

▼▼▼ PS5雙版本主機、配件售價及推出日期傳聞 ▼▼▼

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以上資料只是傳聞，確實如何有待官方公布。但如果屬實，又少一個是否入手PS5的煩惱了。

資料來源：Twitter

▼▼▼ PS5遊戲陣容 ▼▼▼

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▼▼▼ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ▼▼▼

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