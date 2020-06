【PS5】作為Sony第一廠的重點作品Marvel's Spider,自PS5公布以來玩家們都很期待會在PS5見到續作,而在今次發布會中Sony亦不負眾望,公開了新蜘蛛俠遊戲Marvel's Spider-Man: Miles Morales。

PS5的Marvel's Spider將由Miles Morales做主角,亦即兩年前動畫電影《Spider-Man: Into the Spider-Verse》蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙電影的主角。既然是Miles當主角,不知道可否期待其他Into the Spider-Verse的角色如Penny Parker或Gwen Stacy登場,以至於整個遊戲其實是將於2022年推出的Into the Spider-Verse續集的橋接或聯動呢...

無論如何,基於前作《Marvel's Spider-Man》的高質素,本作的好玩程度自然可以期待;可惜的是暫時未有gameplay畫面公開,蜘蛛俠Fans們先看官方宣傳影片止止癮吧。