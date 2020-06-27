Steam夏日特賣已經展開，優惠高達1折，甚至可以1美元就買到一款game！今次特賣期相當長，一直做到到7月9日，剛好香港政府派發的一萬元現金亦差不多過數，到時買完平價game，餘下的錢尾相信仍夠錢訂PS5！快來增加自己的Steam收藏吧。

一些之前已經介紹過的好作品就不再提了，在文末有連結到以往的Steam特賣文章看更多值得入手的作品。

GTFO(特價＄219.2／原價＄274)

由製作 Payday 的工作室創辦人 Ulf Andersson 領銜開發的新作，玩法可說是科幻喪屍版 Payday ：玩家需要將一個特殊裝置帶到實驗室的最內部，回收遺物後再沿路返回撤離地點，途中將會有無數喪屍阻撓玩家。而官方將會定期更換地圖及槍械（類似賽季的概念）以保持新鮮感。注意本作的難度極高，如果不是4個朋友開著語音通話來玩，基本上是無法過關（而且目前也沒有match making功能，玩家需要自己開房再邀請Steam好友或是分享房間號碼來連線），因此最好先找幾個朋友一起上網看看gameplay影片或直播再決定要不要一起買，以免陷入自己一個買了但沒人一起玩的窘境。

連官方都叫你睇完片啱玩先好買

+ 11 + 10 + 9

Little Witch Nobeta 小魔女諾貝塔(特價＄58.5／原價＄65)

由一位台灣人獨立開發的indie遊戲，對Dark Souls系列的致敬之作，將之稱為「蘿莉Dark Souls」也沒什麼問題。但它雖然包著可愛外皮，實際遊戲難度絕對不低，自問魂系遊戲經驗豐富的筆者也要打醒十二分精神來玩。另外本作也不是完全照搬Dark Souls，在魂系基本的精力、翻滾和反擊系列外加進了TPS射擊（即遊戲中的魔法）元素，非常好玩。加上可愛就是正義，只要你喜歡黑暗靈魂或是日系美少女的任何一邊，都是必買之作。

+ 3 + 2

Ori and the Will of Wisp(特價＄167.2／原價＄209)

近年美術最出色的平台遊戲，不論光影、表現手法、流暢度、風格以至配樂都是一等一，稱之為藝術品也不為過，每一個畫面都是享受。比起前作Ori and the Blind Forest大幅強化了動作和戰鬥部份，在美術以外亦令本來已不低的遊戲性進一步提升，各方面看來都極為優秀的作品。

+ 12 + 11 + 10

Titanfall 2泰坦神兵2 (特價＄78.87／原價＄239)

它未必是最好玩的第一身射擊遊戲，但其戰役模式（單人劇情）就肯定是擊遊戲史上其中一個最為出色的作品，敢稱殿堂級作品；特賣折實後賣80港元不到，就算不玩它的多人/對戰模式也完全是物超所值，未玩過又喜歡有劇情的射擊遊戲，絕不應錯過。

Bioshock Infinite生化奇兵：無限之城 完全版 (特價＄58.25／原價＄233)

這隻應該不用介紹太多了吧，另一隻史上最出色的單機劇情向射擊遊戲，不論畫面（當時而言）、關卡設計還是劇情都無可挑剔。如果到現在都還沒玩過就趁現在折後58港元，在假期快速通關一遍。

+ 5 + 4 + 3

Sonic Generations Collection超音鼠合輯 (特價＄5.95／原價＄119)

0.5折出售，折實後僅售6港元！雖然已經是9年前的老遊戲，但其極為出色的關卡設計和爽快度是歷久常新，亦有龐大的mod社群為遊戲提供更多玩法和可能性，大概是今次夏日特賣中最抵的一蚊雞（美金）之選。

+ 9 + 8 + 7

Rabi-Ribi(特價＄63／原價＄140)

台灣製作的高水準獨立遊戲，有著出色的像素美術、音樂，爽快的節換以及可愛的兔女郎角色；一直以來這款遊戲在特賣中折扣都不多，到今次夏日特賣則終於去到半價以下的45折，正是入手好時機。

+ 14 + 13 + 12

FINAL FANTASY XIV Online Complete Edition(特價＄198／原價＄396)

現今最好玩的MMORPG FFXIV，但本作除了收月費外還需要購買本體和資料片才可進行遊戲，而現在於Steam買本體和資料片就可享半價，200港元不用就可馬上開始遊玩，此時不玩更待何時。

至於國際版入坑的各種細節可到下文查看：

FFXIV 今期最Hit網遊 入坑懶人包 玩家需知事項一文睇晒

+ 8 + 7 + 6

Two Point Hospital雙點醫院 (特價＄80.92／原價＄238)

經典經營遊戲杏林也瘋狂的精神續作，家機版售價不是特別便宜，現在Steam特賣折實後80港元相當值得入手。

+ 6 + 5 + 4

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