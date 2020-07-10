手遊《勇者鬥惡龍Tact》7月16日雙平台上架　網羅DQ系列歷代怪物

日本 Square Enix 擔任企劃、製作，Aiming 艾鳴擔任開發，預定於 2020 年夏天在 iOS／Android 等手機平台上推出的《DQ 勇者鬥惡龍》系列最新手機新作《勇者鬥惡龍 Tact》（Dragon Quest Tact／ドラゴンクエストタクト），宣布將決定於 7 月 16 日正式在日本雙平台推出上架。

本作為一款網羅《DQ》系列歷代怪物登場，讓玩家們來收集培育自己的怪物軍團，並在關卡上配置移動怪物來與對方進行戰鬥，同時還將系列玩家們熟悉的回合制指令戰鬥再度收錄的 3D 回合制戰棋式戰略 SRPG 遊戲。玩家們在戰鬥時，還可以活用各種熟悉的怪物特技與咒文，透過怪物們各自不同的移動力與特技攻擊距離射程，來享受高戰略性的戰鬥對戰！附帶一提，另外本作也針對戰鬥加入了自動戰鬥功能，方便玩家們可以輕鬆練功洗關刷寶，對玩家們來說也是非常便利的設定！

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除了高戰略性的對戰外，本作另一大特點，就在於可以讓玩家們透過闖關戰鬥來收集各式各樣系列人氣怪物加入夥伴陣營！而且加入夥伴的怪物，除了可以透過戰鬥提升 LV 等級外，還可以透過素材收集來提升 Rank 階級，藉此來解放 LV 等級上限變得更強！玩家們也可以透過例如像是特技強化、裝備鍊金等手段，或是之前所介紹的戰鬥之路關卡挑戰養成等系統，來打造自己最強的怪物軍團擊敗強敵！

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