刀劍神域彼岸遊境攻略｜SAO Alicization二刀流條件、轉換女桐子

遊戲動漫
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《刀劍神域彼岸遊境》攻略（SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris）今集來到 Underworld，同樣都可使用桐人最象徵性的「二刀流」，更有星爆氣流斬(星光連流擊)、以及可像前作那樣幫桐人性轉換變成「桐子」：

二刀流及轉性女桐人時機：

兩個功能的開放時機其實都一樣，便是打完中央聖堂頂層的主線劇情便會開放，是Chapter 1的尾聲接Chapter 2的時點。而且同時間亦會開放帳篷、回想、記錄、網上排行榜、更改難度、同伴好感度(親密事件)等的功能，此時點才可以說是正式進入遊戲的「本篇」。因為遊戲整個Chapter 1節奏都非常之慢，劇情大部份都知道了亦很悶（8成都是第一季動畫故事），不妨快點Skip至Chapter 2來正式開始。

▼▼▼桐人變桐子，性轉「桐顏巨乳」詳細資料▼▼▼

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比較可惜的是未有收錄這個桐子髮型（動畫截圖）

▼▼▼二刀流「星爆氣流斬」詳細資料▼▼▼

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