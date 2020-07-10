【動物森友會攻略】超簡易預測流星雨、雙彩虹、北極光教學

遊戲動漫
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【動物之森 / 動物森友會 流星雨 攻略】「陪你去看流星雨～落在這動森上～」任天堂Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森／Animal Crossing）中有特別天象「流星雨」，如果不想錯過，這個《動物之森》天氣預測網站MeteoNook絕對幫到你！

《動物森友會》像現實世界一樣都會出現「流星雨」。當然《動物森友會》中的「流星雨」並非只供欣賞那麼簡單，還可以取得星星碎片製作道具。

▼▼▼ 先看看靚靚 流星雨 + 雙彩虹 + 北極光 ▼▼▼

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但由於「流星雨」不定時出現，如果不想錯過，大家可以試用動森天氣預測網站MeteoNook。

MeteoNook製作者Ninji以挖掘數據和分享《動物森友會》信息聞名。而MeteoNook透過解析數據，幫助玩家計算何時有「流星雨」，甚至彩虹、北極光和日常天氣變化等，參考參考。

▼▼▼ MeteoNook預測流星雨、彩虹、北極光方法 ▼▼▼

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以後可以校定鬧鐘等看「流星雨」等天象了。

MeteoNook：按此

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▼▼▼面部彩繪 DIY 分享　原來可以幫角色設計瀏海？▼▼▼

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海灘貝殼珊瑚碎片彩石地磚

來源︰Twitter@yamaji_maya@allotment31@nkmrnaostarvery@yuuk_9180@_manoam（點擊放大圖片細睇素材）：

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麻質通花編織地毯

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