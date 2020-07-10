【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，一年 4 次的釣魚大會，在 7 月 11 日再次展開。夏季釣魚大會的內容和先前那次相若，玩家可以在一天內無限次參加活動，透過釣魚拿獎品賺鈴錢。不過，夏季釣魚大會的獎品有沒有不同呢？

夏季釣魚大會

雖然加上了「夏季」兩個字，不過今次的釣魚大會與 4 月那次基本上沒什麼分別，玩家登入後就會被通知夏季釣魚大會已經開始，在早上 9 時至下午 6 時只要找廣埸上的「俞司廷」，就能參加活動，以及兌換獎品。

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夏季釣魚大會（遊戲截圖）

↓↓↓釣魚大會」的玩法（點下圖放大睇）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

↓↓↓「釣魚大會」心得／事前準備（點下圖放大睇）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

計分方法

每釣到一條魚可得 1 分，個人釣到 3 條以上會追加 2 分，即完結時釣到 8 條的話，就能得到 8＋2，共 10 分。釣魚大會另設團體計算 Bonus，和朋友一起參與會有更多的追加分數：5～9 條＋5 分﹑10～14 條＋7 分﹑15 條或以上＋10 分，即個人釣了 8 條，兩人加起來有 15 條的話，可以得到 8＋2（個人追加分）＋10（團體追加分），共 20 分。

島民都參加了「釣魚大會」？（遊戲截圖）

組隊聯手拎金獎盃

如果玩家不想使用太多魚飼料的話，性價比最高又輕鬆的做法是，組隊每人只需釣 3 條，完全沒必要用魚飼料就穩賺 3＋2（個人追加分）＋5（團體追加分），共 10 分。。用這個方法就能和朋友一起，簡單刷 30 次累積 300pt，在翌日獲得夏季釣魚大會的金獎盃。

全 13 款釣魚大會限定獎品（遊戲截圖）

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+ 10 + 9 + 8

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