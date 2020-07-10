MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍攻略 審判機制說明 單人及多人建議打法

因為疫情關係很多遊戲都要延期推出或放慢更新，MHW也不例外，等了很久的新魔物和免費更新終於在7月9日推出，今次是舊作中也人氣高企的煌黑龍，來到ICEBORNE新大陸後有了特殊打法，以下送上攻略及解說。

伸延閱讀：MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍武器防具評測 神級輕弩、龍屬武器頂點

煌黑龍一共有火、冰及龍三種形態，每個形態都有不同屬性弱點。每次變身前都會集氣後放出全方位龍屬性攻擊（威力高但是範圍不大）。

各型態弱點請按圖放大：

注意煌黑龍不論在什麼形態中也可使用各種屬性的攻擊，因此不要用牠的招式來判斷形態，看外型、NPC的提示和自己記著變身間隔比較好。

煌黑龍可以擊飛（空中擊飛亦可）、可以騎乘、可以眠麻暈毒（但是狀態異常全部為一星，當成最多只能眠麻暈各一次比較好），只是要注意場地中只有兩個有堆亂石的位置才可以撞牆，其他地方沒有牆壁判定。（按圖放大）

另外注意如果穿轉身上頭，碰巧牠又在使用雷屬性攻擊時，會因為角在蓄電時自帶攻擊判定，會在一瞬間將整件轉身裝衣消耗（你會聽到「焦焦焦焦焦焦」一串音效，然後轉身裝衣就完結了），因此就算有裝衣都記得不要在牠使用雷擊時上頭。

屬性轉換機制及審判解說

煌黑龍會按照固定的順序變換屬性，火和冰之間梅花間竹地變龍，特殊任務必定由火屬開始，變換次序是火->龍->冰->龍->火->龍...（打完特殊任務後開放的活動任務則會隨日子變換初始屬性，可從任務名稱及說明判斷初始屬性）。

而煌黑龍每次由龍屬性變去其他屬性時就會發動審判，是必定貓車的全地圖攻擊，而且打煌黑龍時不能使用回家彈，如果無法阻止審判發動就必然會滅團。

審判現場

壓制審判的方法是在煌黑龍發動審判之前對牠造成足夠的屬性傷害，概念有點像MMORPG遊戲的DPS Check（之前的貝希摩斯戰也有，不過今次是check屬性傷害）。目前對於需求的傷害量和屬性種類等詳細未有仔細考究，但相信是不理屬性種類、只要打夠一個總數便可（剋屬就可打快些）。一般來說有5~6分鐘的時間去打（最遲6分30秒就會發動第一次審判）。

如果成功壓制審判，eyeball就會彈出來提示玩家。不過即使阻止了即死審判，打下來時還是非常痛，請使用星辰肉乾或治療煙筒否則一樣會貓車。同時記得當下一次煌黑龍再變回龍屬時又會再出一次審判，換言之每次煌黑龍變身時都要打夠屬性值來壓制牠。

壓制時還會倒地大硬直，是輸出好機會

在龍屬型態時可以爆角，爆角會改變煌黑龍的下一個屬性轉換；以現在的特殊任務為例，一開始是火，然後轉龍，原本接下來會是冰，但如果在龍屬時爆角，就不會變冰而是變回火。適當運用此方法的話，就可以一直將煌黑龍保持在火和龍兩個屬性，獵人只要帶冰屬性就可應付。

點都阻唔到審判點算？

如果無法阻止審判，solo的話可以用生命硬接，配上生命保險（貓飯食啟程酒）的話可以硬接3次審判，加上不屈技能，靠火力在第四次審判之前打死牠亦是一個方法。

已發動技能「不屈」

多人時，如果有生命保險和很多報酬金的話也可以撐過一次審判，但下一次審判來到時還是會滅團。網上有說法是4個人一起插治療煙筒再狂食星晨肉乾可以硬接審判，個人未能實戰測試，有興趣的獵人可以試試行不行得通。

如果對自己的技術有自信，也許solo會比較簡單，可以無視審判硬打，也可以盡推冰屬然後靠爆角將煌黑龍留在火屬以壓制；不過煌黑龍的HP相當多（應在5萬以上），要有長期戰的準備。

MHW: Light Bowgun

由於要阻止審判需要打屬性攻擊，因此在連機時請使用高屬性值的武器，請使用高屬性值的武器，請使用高屬性值的武器，很重要所以說三次。看到很多街場的人仍然在用冥赤輕弩水（徹甲榴彈）或是爆破武器（爆破是狀態異常不是屬性攻擊），就知道9成無法阻止審判了。

除非成功爆角來鎖定煌黑龍的屬性，否則獵人就需要準備冰和火兩個屬性的攻擊；想安定地打夠屬性壓制煌黑龍，個人建議用輕弩速射屬性彈（沒錯又是輕弩），推薦炎妃派生炎妃輕弩，速射火炎和冰結彈，無論煌黑龍怎麼變都可以主剋。此弩還有毒彈和麻痺彈，可以毒、麻各一次，也是不無小補。自帶毅力（根性）也是很大幫助，往往能救自己一命。

不過4人連線的話一支輕弩還是不足夠壓制，最好是帶夠2支，或是隊中其他獵人都是高屬性武器（風漂龍、絢輝龍等）才會比較安定。

另外煌黑龍很多攻擊都帶龍屬性，中了龍屬沒法打出屬性傷害會導致審判滅團，因此最好是配屬性異常耐性LV3（或最少都LV2，冥赤防具自帶此技能），防龍屬之餘也可防住冰/水狀態。如果真的很不想配此技能，就記得帶足打消果實。

筆者自己用炎妃輕弩solo打了接近30分鐘，不過網上目前已有煌黑輕弩14分鐘solo了。

重點招式解說及迴避方法：

大字燒

比較麻煩的一招，向目標玩家正前方施放一個大字型攻擊，如果向左右移動就會中招。雖然理論上只要站在原地就不會中招，但是煌黑龍有極高機會（當成必定也可）combo咀炮、火車、擴散火球或落雷等招式，如果站在原地就會中招。迴避方法是如果來得及的話可先一步離開大字燒範圍外，來不及的話就先貼近大字燒範圍，然後大字燒爆發後馬上向外移動/翻滾。

擴散火球

向地面射一個火球，然後以輪狀向外一波波爆發，範圍不算很大最簡單方法就是向外跑開，藝高人膽大的可以等內圈爆發後向內翻滾貼身輸出。

十字 / 橫排落雷

在目標玩家腳底放一排雷電，判定範圍不大跑開/翻滾就能迴避，但是煌黑龍會連放兩到三排落雷，而且有時是橫排有時是直排，例如有時會先放橫排再放直排，如果無腦向前翻滾就會中招如果。看清楚落雷的位置才翻滾（有足夠時間的）。

半徑五格雷擊術

類似麒麟的範圍落雷，密度不太高，留意地板即可，是輸出的好機會。

廣域雷擊

先後跳然後向前方放出多排橫排雷擊，預先走位看到前一行雷爆發後向前移動即可。

+ 2

火焰噴射

直線咀炮，威力極高但是判定很細，打橫行就不會中，通常都是被combo才出事。

絕對零凍氣

向前方扇形噴出凍氣，距離極遠（可橫跨整個場地），在範圍內會受到持續傷害。相當痛而且必定附加冰狀態，還很難完全迴避，通常跑得再快都會被打到1~2hit，請準備好你的屬性異常耐性技能/打消果實。

電光石火

火車，速度極快飛撲距離極遠，但同樣判定很細，往橫翻滾以至慢行都可避開。但注意時常會連出2~3次，要準備一閃開就回頭望煌黑龍準備再閃。

空中頭鎚

會連出2至3次，直直地往橫跑/翻滾即可避開。

Z字噴

在半空對地Z字型噴火/水，頗難迴避，由於必然是由玩家右手邊開始噴起，正攻法是預判其軌跡預先走去安全位置，懶或來不及就收刀飛撲吧。

半空噴火/噴冰

飛上半空向自己腳底噴火/冰再留下傷害地帶（和冰咒龍那招差不多）。雖然不會即死但還是相當痛，見到的話先避開或者飛翔爪拉過去打。

連環冰柱 / 水彈

在半空射出多發水柱/水彈，彈速很慢但是密集而且判定大，加上因為空中射下來很易錯判遠近，小心看清楚彈道和落點來避開。另外冰彈落地後會變成冰柱，冰柱被雷擊打中後會變紅然後延時爆發，盡量不要站在冰柱旁邊。

Pressure

威脅極高的一招，在半空儲氣然後飛向目標玩家頭頂再爆出全方位龍屬性攻擊，威力極高，遠程有機會200血都一擊秒殺。在牠儲氣時就要收刀準備飛撲，到牠衝過來時再收刀就已來不及了。