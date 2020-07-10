MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍攻略 審判機制說明 單人及多人建議打法

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因為疫情關係很多遊戲都要延期推出或放慢更新，MHW也不例外，等了很久的新魔物和免費更新終於在7月9日推出，今次是舊作中也人氣高企的煌黑龍，來到ICEBORNE新大陸後有了特殊打法，以下送上攻略及解說。

伸延閱讀：MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍武器防具評測 神級輕弩、龍屬武器頂點

煌黑龍一共有火、冰及龍三種形態，每個形態都有不同屬性弱點。每次變身前都會集氣後放出全方位龍屬性攻擊（威力高但是範圍不大）。

各型態弱點請按圖放大：

注意煌黑龍不論在什麼形態中也可使用各種屬性的攻擊，因此不要用牠的招式來判斷形態，看外型、NPC的提示和自己記著變身間隔比較好。

煌黑龍可以擊飛（空中擊飛亦可）、可以騎乘、可以眠麻暈毒（但是狀態異常全部為一星，當成最多只能眠麻暈各一次比較好），只是要注意場地中只有兩個有堆亂石的位置才可以撞牆，其他地方沒有牆壁判定。（按圖放大）

另外注意如果穿轉身上頭，碰巧牠又在使用雷屬性攻擊時，會因為角在蓄電時自帶攻擊判定，會在一瞬間將整件轉身裝衣消耗（你會聽到「焦焦焦焦焦焦」一串音效，然後轉身裝衣就完結了），因此就算有裝衣都記得不要在牠使用雷擊時上頭。

屬性轉換機制及審判解說

煌黑龍會按照固定的順序變換屬性，火和冰之間梅花間竹地變龍，特殊任務必定由火屬開始，變換次序是火->龍->冰->龍->火->龍...（打完特殊任務後開放的活動任務則會隨日子變換初始屬性，可從任務名稱及說明判斷初始屬性）。

而煌黑龍每次由龍屬性變去其他屬性時就會發動審判是必定貓車的全地圖攻擊，而且打煌黑龍時不能使用回家彈，如果無法阻止審判發動就必然會滅團

審判現場

壓制審判的方法是在煌黑龍發動審判之前對牠造成足夠的屬性傷害，概念有點像MMORPG遊戲的DPS Check（之前的貝希摩斯戰也有，不過今次是check屬性傷害）。目前對於需求的傷害量和屬性種類等詳細未有仔細考究，但相信是不理屬性種類、只要打夠一個總數便可（剋屬就可打快些）。一般來說有5~6分鐘的時間去打（最遲6分30秒就會發動第一次審判）。

如果成功壓制審判，eyeball就會彈出來提示玩家。不過即使阻止了即死審判，打下來時還是非常痛，請使用星辰肉乾或治療煙筒否則一樣會貓車。同時記得當下一次煌黑龍再變回龍屬時又會再出一次審判，換言之每次煌黑龍變身時都要打夠屬性值來壓制牠

壓制時還會倒地大硬直，是輸出好機會

在龍屬型態時可以爆角，爆角會改變煌黑龍的下一個屬性轉換；以現在的特殊任務為例，一開始是火，然後轉龍，原本接下來會是冰，但如果在龍屬時爆角，就不會變冰而是變回火。適當運用此方法的話，就可以一直將煌黑龍保持在火和龍兩個屬性，獵人只要帶冰屬性就可應付。

點都阻唔到審判點算？

如果無法阻止審判，solo的話可以用生命硬接，配上生命保險（貓飯食啟程酒）的話可以硬接3次審判，加上不屈技能，靠火力在第四次審判之前打死牠亦是一個方法。

已發動技能「不屈」

多人時，如果有生命保險和很多報酬金的話也可以撐過一次審判，但下一次審判來到時還是會滅團。網上有說法是4個人一起插治療煙筒再狂食星晨肉乾可以硬接審判，個人未能實戰測試，有興趣的獵人可以試試行不行得通。

如果對自己的技術有自信，也許solo會比較簡單，可以無視審判硬打，也可以盡推冰屬然後靠爆角將煌黑龍留在火屬以壓制；不過煌黑龍的HP相當多（應在5萬以上），要有長期戰的準備。

MHW: Light Bowgun

由於要阻止審判需要打屬性攻擊，因此在連機時請使用高屬性值的武器，請使用高屬性值的武器，請使用高屬性值的武器，很重要所以說三次。看到很多街場的人仍然在用冥赤輕弩水（徹甲榴彈）或是爆破武器（爆破是狀態異常不是屬性攻擊），就知道9成無法阻止審判了。

除非成功爆角來鎖定煌黑龍的屬性，否則獵人就需要準備冰和火兩個屬性的攻擊；想安定地打夠屬性壓制煌黑龍，個人建議用輕弩速射屬性彈（沒錯又是輕弩），推薦炎妃派生炎妃輕弩，速射火炎和冰結彈，無論煌黑龍怎麼變都可以主剋。此弩還有毒彈和麻痺彈，可以毒、麻各一次，也是不無小補。自帶毅力（根性）也是很大幫助，往往能救自己一命。

不過4人連線的話一支輕弩還是不足夠壓制，最好是帶夠2支，或是隊中其他獵人都是高屬性武器（風漂龍、絢輝龍等）才會比較安定。

另外煌黑龍很多攻擊都帶龍屬性，中了龍屬沒法打出屬性傷害會導致審判滅團，因此最好是配屬性異常耐性LV3（或最少都LV2，冥赤防具自帶此技能），防龍屬之餘也可防住冰/水狀態。如果真的很不想配此技能，就記得帶足打消果實。

筆者自己用炎妃輕弩solo打了接近30分鐘，不過網上目前已有煌黑輕弩14分鐘solo了。

重點招式解說及迴避方法：

大字燒

比較麻煩的一招，向目標玩家正前方施放一個大字型攻擊，如果向左右移動就會中招。雖然理論上只要站在原地就不會中招，但是煌黑龍有極高機會（當成必定也可）combo咀炮、火車、擴散火球或落雷等招式，如果站在原地就會中招。迴避方法是如果來得及的話可先一步離開大字燒範圍外，來不及的話就先貼近大字燒範圍，然後大字燒爆發後馬上向外移動/翻滾

擴散火球

向地面射一個火球，然後以輪狀向外一波波爆發，範圍不算很大最簡單方法就是向外跑開，藝高人膽大的可以等內圈爆發後向內翻滾貼身輸出。

十字 / 橫排落雷

在目標玩家腳底放一排雷電，判定範圍不大跑開/翻滾就能迴避，但是煌黑龍會連放兩到三排落雷，而且有時是橫排有時是直排，例如有時會先放橫排再放直排，如果無腦向前翻滾就會中招如果。看清楚落雷的位置才翻滾（有足夠時間的）。

半徑五格雷擊術

類似麒麟的範圍落雷，密度不太高，留意地板即可，是輸出的好機會。

廣域雷擊

先後跳然後向前方放出多排橫排雷擊，預先走位看到前一行雷爆發後向前移動即可。

+2

火焰噴射

直線咀炮，威力極高但是判定很細，打橫行就不會中，通常都是被combo才出事。

絕對零凍氣

向前方扇形噴出凍氣，距離極遠（可橫跨整個場地），在範圍內會受到持續傷害。相當痛而且必定附加冰狀態，還很難完全迴避，通常跑得再快都會被打到1~2hit，請準備好你的屬性異常耐性技能/打消果實。

電光石火

火車，速度極快飛撲距離極遠，但同樣判定很細，往橫翻滾以至慢行都可避開。但注意時常會連出2~3次，要準備一閃開就回頭望煌黑龍準備再閃。

空中頭鎚

會連出2至3次，直直地往橫跑/翻滾即可避開。

Z字噴

在半空對地Z字型噴火/水，頗難迴避，由於必然是由玩家右手邊開始噴起，正攻法是預判其軌跡預先走去安全位置，懶或來不及就收刀飛撲吧。

半空噴火/噴冰

飛上半空向自己腳底噴火/冰再留下傷害地帶（和冰咒龍那招差不多）。雖然不會即死但還是相當痛，見到的話先避開或者飛翔爪拉過去打。

連環冰柱 / 水彈

在半空射出多發水柱/水彈，彈速很慢但是密集而且判定大，加上因為空中射下來很易錯判遠近，小心看清楚彈道和落點來避開。另外冰彈落地後會變成冰柱，冰柱被雷擊打中後會變紅然後延時爆發，盡量不要站在冰柱旁邊。

Pressure

威脅極高的一招，在半空儲氣然後飛向目標玩家頭頂再爆出全方位龍屬性攻擊，威力極高，遠程有機會200血都一擊秒殺。在牠儲氣時就要收刀準備飛撲，到牠衝過來時再收刀就已來不及了。

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