MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍武器防具評測 神級輕弩、龍屬武器頂點

MHW ICEBORNE終於迎來了遲來的免費更新，今次的煌黑武不論武器防具都性能出眾，以下為評測。

伸延閱讀：MHW ICEBORNE攻略：煌黑龍攻略 審判機制說明 單人及多人建議打法

煌黑龍防具性能（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

核心技能是攻擊和怨恨，附帶技能則有龍屬性攻擊強化、龍耐性、體力增強和防禦等。套裝技能頗有意思，2件套效果是屬耐越高時武器的屬性值也就越高，3件套效果則是全屬性耐性1.2倍。看起來是攻防一體的好技能，但是提升屬性值的效果有多少就暫時未明，也不知道是否所有5個屬性的屬耐都可累加加攻略效果，還是只會對應相應的屬性（例如只有火耐性會提升火屬性攻擊）。這方面就留待神人們進一步考究驗證了。

散件性能相當出眾，Alpha手+腰已有攻7，或者不需要強化持續的話beta手+腰已有攻6，再附送一個加屬攻的套裝效果，感覺不俗。頭的怨恨+看破也是非常好用和身的怨恨+體力增強也是強力組合，也許用煌黑2件加冥赤3件組出冥赤龍封印+煌黑龍神秘會是一個理想組合。不過相對地如果不配合冥赤龍防具的套裝技能自己扣血回血，無法自行扣血的煌黑龍防具要用怨恨就很可能有覆蓋率不足的問題。

最後是不論alpha還是beta染色範圍都不大，時裝獵人表示不高興。

武器：現環境最強龍屬 神級OP輕弩

雖然煌黑龍可以使用全部屬性，但是武器就清一色為龍屬。系列特性是標準物攻、極高龍屬、長紫斬以及無會心，性能完全是破格。雖然未有詳細測試，但是煌黑龍武器就算不比冥赤龍屬武強，也肯定不會弱於冥赤，而且還不用刷強化，是現時龍屬武器不二之選。如果是放置了一段時間重新想追進度的獵人，整一把煌黑就沒什麼打不到的了。

按圖放大武器圖鑑：

+ 12 + 11 + 10

大家最關注的都是輕弩，煌黑龍輕弩的性能亦確實是過份，可以速射全部5種屬性的子彈（火炎冰結電擊水冷滅龍）；雖然沒有會心但是屬性彈的裝填數比一般輕弩多出一發（一般是3發，煌黑龍輕弩是4發，裝填擴充後5發），或者在特定情況下略遜於冥赤或自帶彈丸節約的炎妃冥燈（除了傷害外這些輕弩還有控場，而煌黑輕弩則是沒有任何控場），但肯定不會弱勢，而且又泛用，整一把煌黑武就可處理所有屬性了。

輕弩之外，主打屬性的武器全都極為強勢：片手劍龍屬570、雙劍龍屬480、弓的龍屬性更高達600，完全是弓中之霸。因為超高龍屬和長紫斬，以至我覺得屬性大劍（810龍屬）以至屬性太刀（660龍屬）都可以玩，鎚的720龍屬也是相當可觀。